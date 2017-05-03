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В Екатеринбурге таксист убил гражданина Кыргызстана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-ekateri...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424007-ru.html

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3 мая 2017, 16:56       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В Екатеринбурге (Россия) таксист убил гражданина Кыргызстана, сообщает пресс-служба МИД КР.
Согласно данным Следственного отдела по Ленинскому району г.Екатеринбург 1 мая около 21:30 по местному водитель такси О.Носиров на автомобиле "Дэу Нексия" подвозил ранее незнакомого "А.Э.", 1988 года рождения, гражданина Кыргызстана.
"Около остановочного комплекса "Павла Шаманова" в ходе возникшего конфликта из-за стоимости оплаты услуг такси, Носиров О.Х. причинил А.Э. проникающее ранение грудной клетки слева отверткой, от которого последний скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В настоящее время О.Носиров задержан правоохранительными органами РФ. В данное время проводится судебная экспертиза.

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