В Екатеринбурге таксист убил гражданина Кыргызстана

3 мая 2017, 16:56 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В Екатеринбурге (Россия) таксист убил гражданина Кыргызстана, сообщает пресс-служба МИД КР.

Согласно данным Следственного отдела по Ленинскому району г.Екатеринбург 1 мая около 21:30 по местному водитель такси О.Носиров на автомобиле "Дэу Нексия" подвозил ранее незнакомого "А.Э.", 1988 года рождения, гражданина Кыргызстана.

"Около остановочного комплекса "Павла Шаманова" в ходе возникшего конфликта из-за стоимости оплаты услуг такси, Носиров О.Х. причинил А.Э. проникающее ранение грудной клетки слева отверткой, от которого последний скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В настоящее время О.Носиров задержан правоохранительными органами РФ. В данное время проводится судебная экспертиза.