В Бишкеке презентовали книгу "Балерина", посвященная Б.Бейшеналиевой

3 мая 2017, 17:03 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке состоялась презентация уникальной книги "Балерина", посвященная Бюбюсаре Бейшеналиевой.

Как отметили в Общественном фонде "Инициатива Розы Отунбаевой", книга цветная с рисунками и будет интересна как взрослым так и детям.

"Балерина" - книга не только для тех девочек и мальчиков, которые любят танцевать, мечтают о балете и сцене, но и для всех ребят, которые хотят узнать больше о своей родине, ее замечательных и талантливых людях, о труде и упорстве, о том, как труден, но так увлекателен путь к вершине славы. Книга рассказывает о жизни маленькой девочки Бюбюсары, которая очень любила танцевать и стала великой балериной, прославив свою родину - Кыргызстан!", - отметила представитель фонда Мария Колесникова.

Книгу, по инициативе Фонда, подготовила творческая команда: автор текста – Нурия Шагапова, художник – Жылдыз Бекова, редактор-корректор – Татьяна Кузьмина, дизайнер – Бек Жайчибеков.

Книга издана при поддержке Посольства Швейцарии в Кыргызстане.