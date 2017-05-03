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В Бишкеке презентовали книгу "Балерина", посвященная Б.Бейшеналиевой

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424006-ru.html

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3 мая 2017, 17:03       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке состоялась презентация уникальной книги "Балерина", посвященная Бюбюсаре Бейшеналиевой.
Как отметили в Общественном фонде "Инициатива Розы Отунбаевой", книга цветная с рисунками и будет интересна как взрослым так и детям.
"Балерина" - книга не только для тех девочек и мальчиков, которые любят танцевать, мечтают о балете и сцене, но и для всех ребят, которые хотят узнать больше о своей родине, ее замечательных и талантливых людях, о труде и упорстве, о том, как труден, но так увлекателен путь к вершине славы. Книга рассказывает о жизни маленькой девочки Бюбюсары, которая очень любила танцевать и стала великой балериной, прославив свою родину - Кыргызстан!", - отметила представитель фонда Мария Колесникова.
Книгу, по инициативе Фонда, подготовила творческая команда: автор текста – Нурия Шагапова, художник – Жылдыз Бекова, редактор-корректор – Татьяна Кузьмина, дизайнер – Бек Жайчибеков.
Книга издана при поддержке Посольства Швейцарии в Кыргызстане.

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