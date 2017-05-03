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Певицу Алтынай Жайнакову осудили на 4 года условно

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424005-ru.html

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Negatiff: Система правосудия: пострадавший по делу экс-прокурора Оша грозится самоподжогом

3 мая 2017, 16:36       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Ошский областной суд приговорил певицу Алтынай Жайнакову к четырем годам лишения свободы условно за хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе суда.
В ночь на 13 января в Оше патрульные милиционеры остановили машину Honda Accord, которая ехала с включенными дальними фарами. По информации правоохранителей, за рулем была певица Алтынай Жайнакова в нетрезвом состоянии. Девушка грозилась позвонить начальнику УВД Оша, если ее не отпустят. В милиции сообщили, что задержанная каблуком рассекла бровь милиционеру.
Первоначально Ошский городской суд оштрафовал ее на 30 тысяч сомов за хулиганство и 20 тысяч сомов за вождение в нетрезвом состоянии. После пострадавшая сторона подала жалобу в Ошский областной суд. В среду тот принял решение приговорить певицу к условному сроку заключения.

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