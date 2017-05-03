Кубок мэра Оша по волейболу среди женщин достался ошской команде

3 мая 2017, 16:30 Комментарии

В Оше в рамках объявленного Года воспитания, нравственности и культуры 2-3 мая прошел клубный турнир по волейболу среди женщин на Кубок мэра города Ош. В итоге первое место заняла ошская команда "Алай-Датка", сообщает пресс-служба мэрии Оша.

Второе место — у команды из Бишкека "Салам-Алик", третье место — у столичной команды "Дордой-Намыс", четвертое — у волейболисток из команды "Улар" (Бишкек). Победителей первенства наградили кубками, дипломами, медалями и денежными премиями. Кроме того, состоялось награждение дипломами и ценными подарками лучших игроков чемпионата по номинациям.

"Данный турнир планируется проводить ежегодно, в том числе на осень намечено проведение клубного чемпионата республики по волейболу на Кубок мэра среди мужчин", — отметил мэр Оша Айтмамат Кадырбаев на торжественной церемонии награждения победителей.

Напомним, в турнире приняли участие 11 команд со всех регионов республики, в том числе из городов Ош и Бишкек.