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Кубок мэра Оша по волейболу среди женщин достался ошской команде

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kubok-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424004-ru.html

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На изнасилованную пожилую женщину оказывается психологическое давление

3 мая 2017, 16:30       Комментарии

В Оше в рамках объявленного Года воспитания, нравственности и культуры 2-3 мая прошел клубный турнир по волейболу среди женщин на Кубок мэра города Ош. В итоге первое место заняла ошская команда "Алай-Датка", сообщает пресс-служба мэрии Оша.
Второе место — у команды из Бишкека "Салам-Алик", третье место — у столичной команды "Дордой-Намыс", четвертое — у волейболисток из команды "Улар" (Бишкек). Победителей первенства наградили кубками, дипломами, медалями и денежными премиями. Кроме того, состоялось награждение дипломами и ценными подарками лучших игроков чемпионата по номинациям.
"Данный турнир планируется проводить ежегодно, в том числе на осень намечено проведение клубного чемпионата республики по волейболу на Кубок мэра среди мужчин", — отметил мэр Оша Айтмамат Кадырбаев на торжественной церемонии награждения победителей.
Напомним, в турнире приняли участие 11 команд со всех регионов республики, в том числе из городов Ош и Бишкек.

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