3 мая 2017, 16:51 Комментарии

Владельцы новых ID-карт получат возможность пользоваться электронной подписью. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Известно, что новые идентификационные карты содержат электронный чип (микросхему), в котором записаны персональные и биометрические данные владельца и электронная подпись, которая приравнивается к собственноручной. Таким образом, все граждане, получившие новые ID-карты, будут иметь возможность пользоваться различными видами электронных услуг, основанных на применении электронной подписи.

«Отныне каждый гражданин при получении паспорта нового образца 2017 года автоматически будет получать бесплатно ключи электронной цифровой подписи со сроком действия 3 года. После истечения срока действия ключа новую электронную подпись можно получить в любом Центре обслуживания населения. Для юридических лиц стоимость электронной подписи будет снижена и составит 300 сом в год», — отмечают в Госрегистре.

Новая идентификационная карта будет служить инструментом для удостоверения личности в электронных системах, будь это коммерческий банк или нотариус, или для получения госуслуги, не выходя из дома.