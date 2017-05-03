Trend: США будут развивать сотрудничество с Туркменистаном - Дональд Трамп

3 мая 2017, 16:43 Комментарии

Trend: Президент США Дональд Трамп направил в адрес президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравление по случаю праздника Новруз байрамы, говорится во вторник в сообщении туркменского правительства.

"Американский народ и наши деловые круги будут продолжать исследовать новые области для дальнейшего развития сотрудничества с Туркменистаном", – говорится в письме американского главы.

Ранее сообщалось, что в Ашхабаде регулярно проводятся выставки американских компаний, сопровождаемые бизнес-форумом высокого уровня и деловыми переговорами.

Регулярную основу приобрели политические консультации. Налажено долгосрочное сотрудничество в таких сферах, как поставки сельхозтехники, модернизация технического парка гражданской авиации Туркменистана, импорт электроэнергетического оборудования.

Белый дом в период правления Барака Обамы поддерживал региональные газопроводные проекты из Туркменистана, такие как ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и Транскаспийский через Азербайджан и Турцию в Европу.