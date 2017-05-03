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В Чон-Алайе в результате землетрясения пострадал человек. Его придавила стена

Источник:
http://kabar.kg/news/v-chon-al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424000-ru.html

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В Кыргызстане зафиксировано второе за сутки землетрясение

3 мая 2017, 16:37       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В Чон-Алайском районе Ошской области в результате землетрясения, которое произошло сегодня утром, пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее информации, в селе Чулук в результате подземных толчков обрушилась стена сарая и придавила местного жителя. Его спасли соседи.
Кроме того, трещины появились в здании больницы, детского сада и школы.
Также в одном из домов, где одни находились две несовершеннолетние девочки из-за сильного испуга, получили стресс. Сотрудники местного ФАП провели медицинский осмотр детей.
Также из-за землетрясения, в селе Карамык сельского округа Жекенди в 10 жилых домах образовались трещины.
Напомним, в Кыргызстане 3 мая в 10:45 зарегистрировано землетрясение, силой в эпицентре 6-7 баллов. Очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана, в 47 км к юго-западу от села Карамык.
Также в 11:36 произошло повторное землетрясение с силой в эпицентре 4.5 баллов.

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