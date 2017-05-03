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Внесены изменения в Закон КР "Технический регламент "О безопасности питьевой воды"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vneseny-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423999-ru.html

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Подписан Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс КР"

3 мая 2017, 16:45       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Закон КР "Технический регламент "О безопасности питьевой воды". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.
Целью Закона является совершенствование нормативной правовой базы в области питьевого водоснабжения, гармонизация с международными требованиями по безопасности питьевой воды в процессе производства, транспортировки, хранения, реализации.

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