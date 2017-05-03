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Депутаты СДПК в шоке, - И.Омуркулов о поступке коллеги Ж.Мусабековой, которая угрожает журналисту расправой

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423998-ru.html

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3 мая 2017, 16:34       Комментарии

Парламентская фракция СДПК рассмотрит поступок депутата Жылдыз Мусабековой. Об этом 3 мая АКИpress сообщил лидер фракции Иса Омуркулов. Ранее в СМИ появилась аудиозапись разговора разговора двух женщин, в котором одна из них угрожает расправой второй. По заявлению Упол Анаркуловой, называющей себя журналисткой, угрожавшей является депутат Ж.Мусабекова.
"Это для нас шок. Для депутатов для фракции. Этот поступок мы обязательно рассмотрим на заседании фракции в пятницу" - прокомментировал И.Омуркулов.
На вопрос о том, беседовал ли он с Ж.Мусабековой по данному факту, лидер СДПК ответил, что еще не разговаривал.
С Ж.Мусабековой агентству пока не удалось связаться.

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