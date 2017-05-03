К акции "Бессмертный полк" в этом году присоединится Нарын

3 мая 2017, 16:27 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. В этом году к акции "Бессмертный полк" присоединится Нарын, сообщила сегодня во время видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан координатор акции в Бишкеке Зульфира Хайбуллина.

Видеомост посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне.

"Основной смысл нашей акции - в сохранении истории, в том, чтобы узнать о причастности своей семьи и себя лично к Великой Победе. В 2017 году шествие впервые пройдет в Нарыне и селе Ивановка (Чуйская область. - Ред.)", - сказала Хайбуллина.

Она отметила, что акция "Бессмертный полк" проводится даже в странах американского и африканского континентов.

"Сейчас идет война за умы молодого поколения. Чтобы сохранить подлинную историю ВОВ, нам нужно проводить эту работу постоянно. В прошлом году нас "проверил на прочность" ливень, но все выстояли. Надеюсь, на этот раз погода будет благоволить нам", - добавила Хайбуллина.

Впервые кыргызстанцы присоединились к "Бессмертному полку" в 2012 году. В прошлогоднем шествии приняли участие от 10 до 20 тысяч бишкекчан, жителей ближайших городов и сел, которые 9 мая прошли по центральным улицам столицы с портретами фронтовиков.