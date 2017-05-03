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Иса Омуркулов прокомментировал ситуацию с депутатом Жылдыз Мусабековой

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/isa-om...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423995-ru.html

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3 мая 2017, 16:03       Комментарии

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов прокомментировал ИА K-News скандал с депутатом Жылдыз Мусабековой, которая угрожала журналистке.
По его словам, данную ситуацию депутаты СДПК обязательно рассмотрят на заседании фракции.
"Ее поступок — шок для всех депутатов, для меня в том числе. Данную ситуацию мы обязательно рассмотрим на заседании", — сказал он.
Отметим, пользователи Кирнета активно обсуждают ситуацию вокруг Мусабековой. Редактор сайта bia.kg и журналист газеты "Алиби" Упел Анаркулова опубликовала в соцсетях разговор с нардепом. Мусабекова угрожала натравить на журналистку 10 мужчин, чтобы те ее изнасиловали. Также парламентарий оскорбляла девушку, используя маты.
Напомним, ранее Жылдыз Мусабекова работала главным редактором газеты "Фабула".

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