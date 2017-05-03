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Во время землетрясения на юге Кыргызстана на человека обрушилась стена

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vo-vre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423994-ru.html

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Землетрясение: жители Чон-Алая спасли односельчанина из-под завала

В Екатеринбурге таксист из-за спора об оплате убил гражданина Кыргызстана

3 мая 2017, 16:15       Комментарии

В результате землетрясения на юге Кыргызстана на человека обрушилась стена. Об этом сообщили в МЧС.
По данным министерства, в Чон-Алайском районе из-за землетрясения частично разрушены здания больницы, детского сада и школы. Кроме того, в стенах домов жителей села Карамык появились трещины.
Также, в селе Чулук в результате землетрясения местного жителя придавило обрушившейся стеной сарая. Вытащить человека из-под завалов помогли односельчане.
Напомним, сегодня, 3 мая, в Кыргызстане близ кыргызско-таджикской границы произошло сильное землетрясение. Толчки магнитудой 5,9 зафиксированы в 10:47 по местному времени.

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