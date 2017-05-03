Во время землетрясения на юге Кыргызстана на человека обрушилась стена

3 мая 2017, 16:15 Комментарии

В результате землетрясения на юге Кыргызстана на человека обрушилась стена. Об этом сообщили в МЧС.

По данным министерства, в Чон-Алайском районе из-за землетрясения частично разрушены здания больницы, детского сада и школы. Кроме того, в стенах домов жителей села Карамык появились трещины.

Также, в селе Чулук в результате землетрясения местного жителя придавило обрушившейся стеной сарая. Вытащить человека из-под завалов помогли односельчане.

Напомним, сегодня, 3 мая, в Кыргызстане близ кыргызско-таджикской границы произошло сильное землетрясение. Толчки магнитудой 5,9 зафиксированы в 10:47 по местному времени.