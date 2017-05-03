В Екатеринбурге таксист убил кыргызстанца отверткой

3 мая 2017, 16:29 Комментарии

В Екатеринбурге (Россия) таксист убил кыргызстанца, сообщает пресс-служба МИДа.

По данным ведомства, 1 мая водитель такси О.Носиров подвез кыргызстанца А.Э., 1988 года рождения, до остановочного комплекса "Павла Шаманова" в Екатеринбурге.

"Между пассажиром и водителем возник конфликт из-за стоимости оплаты услуг такси. В пылу ссоры водитель нанес А.Э. проникающее ранение грудной клетки отверткой. Кыргызстанец скончался на месте происшествия. В настоящее время Носиров задержан правоохранительными органами РФ. Проводится судебная экспертиза", – говорится в сообщении.