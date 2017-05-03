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В Екатеринбурге таксист убил кыргызстанца отверткой

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-ekat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423993-ru.html

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В Екатеринбурге таксист из-за спора об оплате убил гражданина Кыргызстана

В Екатеринбурге таксист убил гражданина Кыргызстана

3 мая 2017, 16:29       Комментарии

В Екатеринбурге (Россия) таксист убил кыргызстанца, сообщает пресс-служба МИДа.
По данным ведомства, 1 мая водитель такси О.Носиров подвез кыргызстанца А.Э., 1988 года рождения, до остановочного комплекса "Павла Шаманова" в Екатеринбурге.
"Между пассажиром и водителем возник конфликт из-за стоимости оплаты услуг такси. В пылу ссоры водитель нанес А.Э. проникающее ранение грудной клетки отверткой. Кыргызстанец скончался на месте происшествия. В настоящее время Носиров задержан правоохранительными органами РФ. Проводится судебная экспертиза", – говорится в сообщении.

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