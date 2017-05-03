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О.Панкратов: Казахстан злоупотребляет своим правом вето в вопросе снятие ветконтроля

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/o.pankrat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423991-ru.html

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3 мая 2017, 15:49       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Казахстан злоупотребляет своим правом вето в вопросе признания кыргызской ветеринарной системы эквивалентной. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов, отвечая на вопросы депутатов.
По его словам, работа над устранением замечаний партнеров по ЕАЭС ведется в постоянном формате. "Я хотел бы отметить, что эти замечания не системного характера. И по большому счету после аудита в декабре 2016 года три страны и ЕЭК дали заключение, что по большому счету наша ветеринарная система готова для того, чтобы обеспечить безопасность обращаемой продукции. Единственное, кто не согласился с этим доводом, это казахстанская сторона. Казахстан, на самом деле можно так выразиться несколько злоупотребляет своим правом вето и не пропускает это решение через совет ЕЭК", - сказал О.Панкратов.
Как он отметил, тем не менее, все указанные недостатки устраняются. "До конца 2017 года мы полностью выполним все рекомендации. Ключевые рекомендации по дорожной карте полностью выполнены за исключением двух пунктов. И к июлю текущего года они будут устранены. И мы будем еще раз поднимать вопрос, чтобы на совете ЕЭК рассмотрели снятие ветконтроля и признание системы эквивалентной", - заверил вице-премьер.

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