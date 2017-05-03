В Бишкеке открылась выставка "Мы помним вас!", посвященная Дню Победы

3 мая 2017, 16:11 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке, сегодня в Кыргызском Государственном Доме-музее М.В.Фрунзе проходит выставка "Мы помним вас!", посвященная 72-й годовщине со дня Победы советского народа над фашистской Германией.

На выставке представлены фото-документы, ветеранов Великой Отечественной войны М.Усупова, Б.Шорукова, М.Бекташова, С.Мамбеткожоева и других. На открытии выставки приняли участие: представители Министерства культуры, информации и туризма КР, председатель Бишкекского Совет ветеранов ВОВ Э.Тойгонбаев, ветераны ВОВ М.Усупов, Б.Шоруков, М.Бекташов, С.Мамбеткожоев и родственники ветеранов ВОВ.

Как отмечают организаторы, вместе со всем советским народом кыргызстанцы на фронте и в тылу внесли достойный вклад в дело победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая 1945 года завершилась небывалая в истории по своим масштабам и ожесточенности битва, против гитлеровского фашизма. Победа над фашизмом - это величайший подвиг советского народа и его вооруженных сил. Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед солдатами, сражавшихся на полях боя Великой Отечественной войны, которые сложили головы ради победы, во имя жизни на земле будущего поколения, они выстояли и победили фашизм.

"Музейные сотрудники и в последующие годы планируют проводить мероприятия, передвижные выставки. На этих выставках расскажут о судьбах солдат, не пришедших с Войны, также оставшихся в живых, а их так мало, в Кыргызстане 640 участников осталось, по последней переписи. Так пусть общая память поможет им продлить жизнь", - говорят организаторы.