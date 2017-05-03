Доллар США: 67.7500 (+0.25) 
Евро: 73.9627 (+0.3809) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Берлине пройдет концерт с участием звезд отечественной эстрадыВ Берлине пройдет концерт с участием звезд отечественной эстрадыШвейцария поддержит 10-летний проект по укреплению парламентаризмаШвейцария поддержит 10-летний проект по укреплению парламентаризма

В Бишкеке открылась выставка "Мы помним вас!", посвященная Дню Победы

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423989-ru.html

Похожие новости

Мэрия Бишкека реализует совместно с ЕБРР 6 инфраструктурных проектов

В Бишкеке с 4 мая начнутся праздничные мероприятия в честь Дня Победы

Мэр Бишкека Албек Ибраимов встретился с представителями ЕБРР

Мэрия Бишкека представила план проведения мероприятий в честь Дня Победы

Мэр Бишкека и представители ЕБРР обсудили реализацию проектов по развитию городской инфраструктуры

3 мая 2017, 16:11       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке, сегодня в Кыргызском Государственном Доме-музее М.В.Фрунзе проходит выставка "Мы помним вас!", посвященная 72-й годовщине со дня Победы советского народа над фашистской Германией.
На выставке представлены фото-документы, ветеранов Великой Отечественной войны М.Усупова, Б.Шорукова, М.Бекташова, С.Мамбеткожоева и других. На открытии выставки приняли участие: представители Министерства культуры, информации и туризма КР, председатель Бишкекского Совет ветеранов ВОВ Э.Тойгонбаев, ветераны ВОВ М.Усупов, Б.Шоруков, М.Бекташов, С.Мамбеткожоев и родственники ветеранов ВОВ.
Как отмечают организаторы, вместе со всем советским народом кыргызстанцы на фронте и в тылу внесли достойный вклад в дело победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая 1945 года завершилась небывалая в истории по своим масштабам и ожесточенности битва, против гитлеровского фашизма. Победа над фашизмом - это величайший подвиг советского народа и его вооруженных сил. Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед солдатами, сражавшихся на полях боя Великой Отечественной войны, которые сложили головы ради победы, во имя жизни на земле будущего поколения, они выстояли и победили фашизм.
"Музейные сотрудники и в последующие годы планируют проводить мероприятия, передвижные выставки. На этих выставках расскажут о судьбах солдат, не пришедших с Войны, также оставшихся в живых, а их так мало, в Кыргызстане 640 участников осталось, по последней переписи. Так пусть общая память поможет им продлить жизнь", - говорят организаторы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум