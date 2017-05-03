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Новости Кыргызстана

В Бишкеке открылась выставка "Мы помним вас!", посвященная Дню ПобедыВ Бишкеке открылась выставка "Мы помним вас!", посвященная Дню Победы

В Берлине пройдет концерт с участием звезд отечественной эстрады

Источник:
http://kabar.kg/news/v-berline...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423988-ru.html

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3 мая 2017, 16:15       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В столице Германии 20 мая пройдет концерт с участием артистов большой сцены Кыргызстана. Об этом агентству "Кабар" сообщил организатор и ведущий предстоящего концерта, джазовый музыкант Тимур Ысыев.
"Концерт состоится 20 мая в 19:00 вечера в зале "Blackmore’s Berlins Musikzimmer". Подобные мероприятия проводятся ежегодно при инициативной поддержке посольства Кыргызстана в Берлине. Для проведения концерта мы специально выбираем популярных звезд Кыргызстана. В этом году наше приглашение приняли юморист Кумондор Абылов и певец Мирбек Атабеков", - рассказал Т.Ысыев.
Организаторы ежегодного концерта ставят главной целью содействие сближению кыргызстанцев, которые проживают в Германии по случаю работы или учебы, посредством культурных и спортивных мероприятий.
Помимо этого, в Берлине также пройдет футбольный турнир, в котором кыргызстанцы в ФРГ поборются за звание лучшей любительской команды в Германии.
"В футбольном турнире примут участие команды кыргызстанцев, проживающих в Германии. Команды они собирают по географическому принципу, то есть любители футбола из соседних близлежащих городов договариваются друг с другом и создают свою команду. Но среди них также числятся игроки, которые профессионально занимаются данным видом спорта. В этом году было принято решение, что в составе команд должны быть также по несколько игроков из других европейских стран, в частности из Чехии, Бельгии, Франции и Австрии", - пояснил Т. Ысыев.
На данный момент заинтересованные в мероприятиях проходят регистрацию и по предварительным данным их число достигает более 200 человек.

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