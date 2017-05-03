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Швейцария поддержит 10-летний проект по укреплению парламентаризма

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423987-ru.html

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3 мая 2017, 16:03       Комментарии

ПРООН в Кыргызстане 28 апреля официально сообщила о запуске нового проекта "Сильная парламентская демократия при активном участии граждан", направленного, прежде всего, на укрепление парламентской демократии в Кыргызстане, на обеспечение ее прозрачности и подотчетности гражданам.
Проект будет реализовываться ПРООН в Кыргызстане, а финансирование будет предоставлено Швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству. Общая сумма проекта на 10 лет составляет 9,8 миллиона швейцарских франков.
По словам постоянного представителя ПРООН в КР Александра Аванесова, проект является долгосрочным, разрабатывался в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами и отвечает нуждам национальных партнеров. "На сегодняшний день Кыргызстан является единственной парламентской демократией в регионе, и, разумеется, данное стремление страны должно поддерживаться. В этом и заключается основная суть запускаемого проекта", - сказал А.Аванесов в ходе встречи по официальному утверждению проекта 28 апреля.
Деятельность проекта будет проходить в рамках реализации Стратегии развития Жогорку Кенеша КР до 2021 года. Согласно данной стратегии парламент берет на себя ведущую роль в формировании стратегического видения будущего страны от имени граждан через определение путей развития страны и генерирование новых идей и концепций.
Уже 1 мая начнется реализация первой 4-летней фазы проекта с бюджетом 3,8 миллиона швейцарских франков. "В первой фазе проекта будем тесно взаимодействовать и оказывать экспертную поддержку деятельности трех комитетов ЖК КР, а именно комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту, комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, а также комитета по финансам и бюджету", - сказал главный технический советник ПРООН по Верховенству права Лючио В.Сарандреа.
Кроме этого, ожидается активная работа над повышением потенциала общественных советов при государственных органах, а также предполагается запуск специального фонда поддержки гражданских инициатив по укреплению взаимодействия с парламентом.
В ходе встречи руководитель аппарата ЖК КР Самат Ибраев выразил благодарность и полную готовность к совместной работе.

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