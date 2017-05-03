Легализовать анашу в Кыргызстане — кто уже выступал с таким предложением

3 мая 2017, 15:33 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Председатель Национального банка КР, выступая на заседании, посвященном Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года, сделал шутливое предложение, передает ОТРК.

Он заметил, что иссык-кульскому турбизнесу невозможно конкурировать с турецким, у которого "в 300 долларов включены стоимость перелета и семидневного отдыха", и в шутку добавил, что знает, как привлечь туристов с помощью одной "фишки".

"Легализуйте марихуану. Ничего не надо делать - у вас туристы пачками будут. Все СНГ будет здесь, мест в гостиницах не останется. Вот это фишка", - улыбаясь, сказал глава НБ КР.

На самом деле предложение легализовать наркотик прозвучало в Кыргызстане не первый раз. Предлагаем вам вспомнить другие случаи.

Страна для небогатых любителей анаши В 2012 году с инициативой о легализации марихуаны выступил тогдашний депутат Жогорку Кенеша Бахтияр Кадыров. По его словам, богатым туристам Кыргызстан не интересен, а высокая стоимость билетов и проживания в отелях отпугивает граждан среднего достатка.

"К нам будут приезжать бедные, чтобы лазать по горам, бесплатно собирать цветочки и анашу", - пояснил он свое предложение.

Марихуана поможет бороться с преступностью и увеличить налоги Экс-кандидат в президенты, известный борец с наркоманией доктор Женишбек Назаралиев в 2014 году тоже предложил легализовать марихуану. Он заявил, что это поможет не только сократить число наркозависимых, но и успешно бороться с преступностью, а также увеличить налоговые поступления.

"Если правильно провести легализацию, под контролем окажутся и производители, и продавцы, и потребители, а государство будет получать акцизные сборы", - писал Назаралиев в Facebook.

Отметим, что в 2009 году Женишбек Назаралиев, будучи кандидатом в президенты, предлагал в промышленных масштабах выращивать опийный мак. Он считал, что страна может ежегодно зарабатывать миллиарды долларов на продаже опия медицинским компаниям.

Государственный контроль за выращиванием конопли Феликс Кулов в бытность министром национальной безопасности в 1990-х годах говорил, что в Иссык-Кульской области необходимо открыть контролируемые государством хозяйства по выращиванию конопли. Он полагал, что это позволит государству контролировать производство наркотиков на своей территории.

Сегодня за производство, хранение и распространение марихуаны в Кыргызстане предусмотрено уголовное наказание.