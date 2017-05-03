Доллар США: 67.7500 (+0.25) 
Евро: 73.9627 (+0.3809) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Страны Шелкового пути смогут использовать поезд, разгоняющийся до 400 км/чСтраны Шелкового пути смогут использовать поезд, разгоняющийся до 400 км/чМэрия Бишкека представила план проведения мероприятий в честь Дня ПобедыМэрия Бишкека представила план проведения мероприятий в честь Дня Победы

Легализовать анашу в Кыргызстане — кто уже выступал с таким предложением

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423986-ru.html

Похожие новости

Спецслужбы Кыргызстана расследуют избиение двух адвокатов в городе Ош

В Кыргызстане зафиксировано второе за сутки землетрясение

В Кыргызстане произошло повторное землетрясение

В результате землетрясения в домах кыргызстанцев появились трещины

По Кыргызстану днем в отдельных районах возможны грозы – прогноз погоды на 4 мая

3 мая 2017, 15:33       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Председатель Национального банка КР, выступая на заседании, посвященном Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года, сделал шутливое предложение, передает ОТРК.
Он заметил, что иссык-кульскому турбизнесу невозможно конкурировать с турецким, у которого "в 300 долларов включены стоимость перелета и семидневного отдыха", и в шутку добавил, что знает, как привлечь туристов с помощью одной "фишки".
"Легализуйте марихуану. Ничего не надо делать - у вас туристы пачками будут. Все СНГ будет здесь, мест в гостиницах не останется. Вот это фишка", - улыбаясь, сказал глава НБ КР.
На самом деле предложение легализовать наркотик прозвучало в Кыргызстане не первый раз. Предлагаем вам вспомнить другие случаи.
Страна для небогатых любителей анаши В 2012 году с инициативой о легализации марихуаны выступил тогдашний депутат Жогорку Кенеша Бахтияр Кадыров. По его словам, богатым туристам Кыргызстан не интересен, а высокая стоимость билетов и проживания в отелях отпугивает граждан среднего достатка.
"К нам будут приезжать бедные, чтобы лазать по горам, бесплатно собирать цветочки и анашу", - пояснил он свое предложение.
Марихуана поможет бороться с преступностью и увеличить налоги Экс-кандидат в президенты, известный борец с наркоманией доктор Женишбек Назаралиев в 2014 году тоже предложил легализовать марихуану. Он заявил, что это поможет не только сократить число наркозависимых, но и успешно бороться с преступностью, а также увеличить налоговые поступления.
"Если правильно провести легализацию, под контролем окажутся и производители, и продавцы, и потребители, а государство будет получать акцизные сборы", - писал Назаралиев в Facebook.
Отметим, что в 2009 году Женишбек Назаралиев, будучи кандидатом в президенты, предлагал в промышленных масштабах выращивать опийный мак. Он считал, что страна может ежегодно зарабатывать миллиарды долларов на продаже опия медицинским компаниям.
Государственный контроль за выращиванием конопли Феликс Кулов в бытность министром национальной безопасности в 1990-х годах говорил, что в Иссык-Кульской области необходимо открыть контролируемые государством хозяйства по выращиванию конопли. Он полагал, что это позволит государству контролировать производство наркотиков на своей территории.
Сегодня за производство, хранение и распространение марихуаны в Кыргызстане предусмотрено уголовное наказание.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум