Мэрия Бишкека реализует совместно с ЕБРР 6 инфраструктурных проектов

3 мая 2017, 15:50 Комментарии

В среду, 3 мая, в столичном муниципалитете состоялась встреча мэра города Бишкек Албека Ибраимова с группой оценки ЕБРР (Европейский Банк Реконструкции и Развития). Стороны подвели итоги совместной работы, сообщает пресс-служба мэрии.

Во встрече приняли участие вице-мэры Геннадий Милицкий и Эркинбек Исаков, руководитель группы оценки ЕБРР Ольга Мринска и аналитик группы оценки ЕБРР Алехандра Пальма. Стороны обсудили вопросы эффективности инвестиционной деятельности Европейского Банка Реконструкции и Развития в улучшении инфраструктуры города Бишкек.

"На сегодняшний день мэрия столицы считает важным вклад ЕБРР в развитие и поддержку инфраструктурных проектов Бишкека, — отметили в муниципалитете. – Реализуемые при поддержке Банка проекты способствует значительному прорыву столицы в развитии городской инфраструктуры, улучшению качества жизни и комфортного проживания в городе Бишкек".

Известно, что с 2011 года в рамках кредитных и грантовых средств ЕБРР в столице Кыргызстана реализуется 6 инфраструктурных проектов:

<li>"Развитие общественного транспорта города Бишкек", фаза I, 2011-2017 гг.</li> <li>"Улучшение водоснабжения города Бишкек", фаза I, 2011-2017 гг.</li> <li>"Продление проекта по развитию общественного транспорта города Бишкек", фаза II, 2015-2017 гг.</li> <li>"Реабилитация водоснабжения и канализации в городе Бишкек", фаза II, 2014-2018 гг.</li> <li>"Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Бишкек", 2014-2017 гг.</li> <li>"Электронное билетирование в общественном транспорте", 2014-2018 гг.</li> Также столичной мэрией заключено предварительное соглашение с ЕБРР о финансировании проекта по улучшению наружного освещения в городе Бишкек.