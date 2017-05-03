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Переговоры по Сирии в Астане пройдут в закрытом формате

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359316_pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423984-ru.html

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Жогорку Кенеш заслушает информацию правительства по ситуации в Узгене

3 мая 2017, 15:19       Комментарии

В Астану прибыли все участники мирных переговоров по Сирии, включая главу делегации сирийской вооруженной оппозиции Мохаммада Аллуша, главу организации "Джейш аль-Ислам", сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.
По информации МИД Казахстана, двусторонние переговоры 3-4 мая пройдут в закрытом формате, 4 мая во второй половине планируется пленарное заседание и итоговая пресс-конференция. СМИ со ссылкой на Жайнакова сообщали, что переговоры начались в полдень по времени Астаны.
Во встрече в качестве главы делегации США впервые участие примет помощник государственного секретаря по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.
Три предыдущих раунда переговоров в Астане по урегулированию конфликта в Сирии состоялись в этом году, последний из них прошел без участия оппозиции. Для участия в нынешней встрече, по сообщению МИД Казахстана, прибыли делегации стран-гарантов, а также специальный посланник генерального секретаря ООН по вопросам Сирии Стаффан Де Мистура. Делегацию правительства Сирии возглавляет Башар Джаафари - постоянный представитель Сирии в ООН.

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