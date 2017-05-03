В Бишкеке с 4 мая начнутся праздничные мероприятия в честь Дня Победы

3 мая 2017, 15:41 Комментарии

В честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в столице пройдет ряд праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

4 мая в 10.00 на Братском кладбище Первомайский акимиат организует митинг-реквием по погибшим в годы войны с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, послов Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины.

В Октябрьском районе 4 мая с 12.00 до 16.00 в парке Победы имени Асанова состоится митинг-реквием и праздничный концерт, посвященный Великой Победе.

5 мая в 16.00 с площади Победы стартует автопробег в честь Дня Победы, организованный ОО "Российский культурный центр "Гармония" при поддержке муниципалитета. Автопробег будет следовать по маршруту Бишкек – Каракол.

Ленинской районной администрацией 6 мая в 8.00 у памятника молодогвардейцам на бульваре Молодой Гвардии будет проведен митинг-реквием в память о погибших в годы войны. В 10.00 на бульваре Молодой Гвардии у памятника Талгата Бегельдинова, дважды Героя Советского Союза, будет проведен еще один митинг-реквием.

9 мая в 9.00 на Южной магистрали начнется шествие "Бессмертного полка", организованного Бишкекским городским кенешем при участии столичной мэрии, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей столицы. Шествие будет двигаться по улице Байтик Баатыра от Южной магистрали до площади Победы, где продолжится митингом-реквиемом.

В 10.00 на площади Победы пройдет митинг-реквием с возложением цветов к Вечному огню. В 10.45 совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил КР будет организована подача солдатской каши на 2 тысячи человек и концертная программа на площадке со стороны улицы Шопокова.

С 10.00 до 16.00 горожане и автолюбители организуют автопробег, посвященный празднику. Около 50 автомобилей будут двигаться по маршруту: ВДНХ – проспект Ч. Айтматова – проспект Жибек Жолу – ул. Алма-Атинская – Южная Магистраль – ул. Абдрахманова – Бишкекский дом-интернат для престарелых на улице Абая, где для постояльцев учреждения будет организован праздничный обед.

В 21.00 горожане и гости столицы смогут понаблюдать за фейерверком на Старой площади и перед зданием Исторического музея.

Также во всех образовательных организациях столицы будут проводиться классные часы, открытые занятия, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и другие мероприятия, связанные с памятной датой.

На сегодняшний день в органах социальной защиты города на учете состоят 1 499 ветеранов, из них 162 участника войны, 21 несовершеннолетний узник концлагерей, 14 блокадников Ленинграда, 112 тружеников тыла (с группой инвалидности), 411 тружеников тыла (без инвалидности), 16 семей погибших в ВОВ, 212 вдов инвалидов ВОВ и 513 вдов участников ВОВ.