Доллар США: 67.7500 (+0.25) 
Евро: 73.9627 (+0.3809) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

О.Панкратов: Казахстан злоупотребляет своим правом вето в вопросе снятие ветконтроляО.Панкратов: Казахстан злоупотребляет своим правом вето в вопросе снятие ветконтроляМэр Бишкека Албек Ибраимов встретился с представителями ЕБРРМэр Бишкека Албек Ибраимов встретился с представителями ЕБРР

"Евразия.эксперт": Саудовская Аравия выделит Таджикистану $200 млн

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/evraziia....

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423982-ru.html

Похожие новости

"Евразия.Эксперт": Некоторые страны Евразии опасаются Экономического пояса Шелкового пути – китайский аналитик

Таджикистанец хотел провезти в КР контрабанду лекарств из Турции

Гражданин Таджикистана пытался провезти в Кыргызстан лекарства на $53 тыс.

Кубок АФК: Сегодня "Алай" и "Дордой" сыграют с чемпионами Туркменистана и Таджикистана

Землетрясение в Таджикистане. В Кыргызстане трясло до 5 баллов

3 мая 2017, 15:41       Комментарии

Евразия.эксперт. Саудовская Аравия выделит Таджикистану грант в размере $200 млн на возведение новых парламентского и правительственного комплексов. Об этом сообщает ASIA-Plus со ссылкой на источник в правительственных кругах Душанбе.
Новый парламентский комплекс Таджикистана будет построен на месте здания Минсельхоза республики, мэрии Душанбе, посольства Ирана в Таджикистане. Стройка затронет и ряд других жилых зданий вплоть до перекрестка проспекта Рудаки с улицей Шохтемура (в районе гостинице "Таджикистан"). Ранее сообщалось, что парламентское здание будет снесено. Площадь "Дусти" будет за счет него расширена.
Новый правительственный комплекс будет построен на месте чайханы "Рохат", сообщает источник.
В январе 2017 г. в Саудовской Аравии с официальным визитом побывал спикер парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров. Тогда король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд поручил правительству и парламенту Саудовской Аравии принять меры, чтобы ускорить развитие всесторонних связей с Таджикистаном, в частности культурных, экономических, инвестиционных, сообщала пресс-служба таджикского парламента.
Пресс-секретарь нижней палаты парламента республики Мухаммадато Султонов сообщал также, что Саудовская Аравия готова профинансировать гидроэнергетический и горнодобывающий секторы Таджикистана.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум