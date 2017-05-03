Подписан Закон КР "О государственном социальном заказе"

3 мая 2017, 15:21 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О государственном социальном заказе", принятый в целях совершенствования системы государственного социального заказа в КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 16 марта 2017 года.

Законом предусмотрены правовые, организационные и финансовые основы формирования, размещения и реализации государственного социального заказа.

В понятийном аппарате Закона предусмотрены определения таких понятий как государственный социальный заказ, программа государственного социального заказа, общественно полезный проект, социальная услуга, социальный талон (ваучер) и др.

Согласно статье 5 Закона, государственный социальный заказ осуществляется в следующих сферах:

1) защита социально незащищенных категорий граждан, в том числе семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2) поддержка молодежи;

3) образование и просвещение;

4) здоровье и физическое благополучие;

5) медицинская помощь;

6) социальное предпринимательство (предпринимательская деятельность в общественно полезных целях);

7) сокращение уровня бедности;

8) охрана окружающей среды, в том числе защита исчезающих растений и животных;

9) физическая культура и любительский спорт;

10) наука;

11) литература;

12) искусство;

13) культура;

14) туризм;

15) права человека, в том числе ликвидация расовой, этнической, религиозной, гендерной или любой другой формы дискриминации;

16) общественный порядок и общественное согласие;

17) помощь мигрантам, вынужденным переселенцам и беженцам.

Закон предусматривает три формы реализации государственного социального заказа: государственные закупки социальных услуг; государственное финансирование общественно-полезных проектов; предоставление социальных услуг нуждающимся гражданам посредством социальных талонов (ваучеров).

Финансирование государственного социального заказа осуществляется за счет средств республиканского и/или местного бюджетов. Уполномоченный государственный орган ежегодно направляет свои запросы для получения средств из республиканского бюджета на финансирование программы государственного социального заказа согласно бюджетному процессу, установленному законодательством КР.

В Законе предусмотрена Глава 3 "Государственное финансирование общественно полезных проектов", определяющая порядок отбора кандидатов в состав грантовой комиссии от гражданского общества, порядок формирования и работы грантовой комиссии и т.д.

Глава 4 Закона регулирует вопросы предоставления социальных услуг посредством социальных талонов, квалификационные требования к поставщикам социальной услуги, порядок проведения квалификационного отбора, компенсации стоимости социальных талонов, выдачи социальных талонов, права и обязанности получателя социальных услуг, оплачиваемых посредством социальных талонов и т.д.

Статьей 62 Закона признается утратившим силу Закон

"О государственном социальном заказе", вместе с тем, Правительству поручается в шестимесячный срок принять соответствующие нормативные правовые акты для реализации настоящего Закона.