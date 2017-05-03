Мэрия Бишкека представила план проведения мероприятий в честь Дня Победы

3 мая 2017, 15:23 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В честь празднования 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Бишкеке будут проведены ряд праздничных мероприятий. Об этом сообщает мэрия столицы.

Согласно плану, представленному на официальном сайте ведомства, мероприятия пройдут следующим чередом:

- 5 мая в 16:00 часов с площади Победы стартует автопробег в честь Дня Победы, организованный ОО "Российский культурный центр "Гармония" при поддержке муниципалитета. Автопробег будет следовать по маршруту: Бишкек – Каракол.

- 9 мая в 9:00 часов на Южной магистрали начнется шествие "Бессмертного полка", организованного Бишкекским городским кенешем при участии мэрии города Бишкек, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей столицы. Шествие будет двигаться по улице Байтик Баатыра от Южной магистрали до площади Победы, где продолжится митингом-реквиемом.

В 10:00 часов на площади Победы пройдет митинг-реквием с возложением цветов к Вечному огню. В 10:45 часов совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил КР будет организована подача солдатской каши на 2 тысячи человек и концертная программа на площадке со стороны улицы Шопокова.

С 10:00 до 16:00 часов горожане и автолюбители организуют автопробег, посвященный празднику. Около 50 автомобилей будут двигаться по маршруту: ВДНХ – проспект Ч. Айтматова – проспект Жибек Жолу - ул. Алма-Атинская – Южная Магистраль – ул. Абдрахманова – Бишкекский дом-интернат для престарелых на улице Абая, где для постояльцев учреждения будет организован праздничный обед.

В 21:00 часов горожане и гости столицы смогут понаблюдать за фейерверком на Старой площади и перед зданием Исторического музея.

Также праздничные мероприятия будут организованы в столичных районах.

- 4 мая в 10:00 часов на Братском кладбище Первомайский акимиат организует митинг-реквием по погибшим в годы войны с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, послов Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины.

В Октябрьском районе 4 мая с 12:00 до 16:00 часов в парке Победы имени Асанова состоится митинг-реквием и праздничный концерт, посвященный Великой Победе.

Ленинской районной администрацией 6 мая в 8:00 часов у памятника Молодогвардейцам на бульваре Молодой Гвардии будет проведен митинг-реквием в память о погибших в годы войны. В 10:00 часов на бульваре Молодой Гвардии у памятника Талгата Бегельдинова, дважды Героя Советского Союза будет проведен еще один митинг-реквием.

Во всех образовательных организациях столицы будут проводиться классные часы, открытые занятия, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и другие мероприятия, связанные с памятной датой.

На сегодняшний день в органах социальной защиты города на учете состоят 1 тысяча 499 ветеранов, из них: 162 участника войны, 21 несовершеннолетний узник концлагерей, 14 блокадников Ленинграда, 112 тружеников тыла (с группой инвалидности), 411 тружеников тыла (без инвалидности), 16 семей погибших в ВОВ, 212 вдов инвалидов ВОВ и 513 вдов участников ВОВ.