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Страны Шелкового пути смогут использовать поезд, разгоняющийся до 400 км/ч

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/strany-sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423978-ru.html

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3 мая 2017, 15:35       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Разрабатываемый Китаем новый скоростной поезд будет доступен странам вдоль нового Шелкового пути к 2020 году.
Об этом газете China Daily заявил старший инженер дочерней компании China Railway Rolling Stock Corp. — CRRC Changchun Railway Vehicles Co, — Цяо Фэн.
Ранее сообщалось, что в планы CRRC входит разработка маглева (поезда на магнитной подушке), который будет развивать скорость до 400 километров в час. Такие поезда будут предназначаться для трансграничных поездок и смогут при этом менять колодки в зависимости от ширины колеи — от 0,6 метра до 1,67 метра.
По словам Цяо Фэна, при разработке состава компания будет применять новые материалы, например углеродные волокна и алюминиевый сплав. Фэн Цяо добавил, что поезда помогут продвижению региональных связей и создадут новый бизнес для Китая и иностранных экономик вдоль нового Шелкового пути.
В свою очередь сотрудник государственного комитета по реформам и развитию КНР Фэн Хао отметил, что многие страны вдоль пути, особенно в Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе планируют строитель высокоскоростные железные дороги или обновлять существующие и намерены получить техническую поддержку от Китая.
Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.
Источник РИА Новости

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