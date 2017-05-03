Мэр Бишкека Албек Ибраимов встретился с представителями ЕБРР

3 мая 2017, 15:40 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В столичном муниципалитете состоялась встреча мэра города Бишкек Албека Ибраимова с группой оценки ЕБРР (Европейский Банк Реконструкции и Развития). Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

На встрече приняли участие, вице-мэры Геннадий Милицкий и Эркинбек Исаков, руководитель группы оценки ЕБРР Ольга Мринска и аналитик группы оценки ЕБРР Алехандра Пальма.

Во время встречи были обсуждены вопросы по эффективности инвестиционной деятельности Европейского Банка Реконструкции и Развития в улучшении инфраструктуры города Бишкек.

На сегодняшний день мэрия столицы считает важным вклад ЕБРР в развитие и поддержку инфраструктурных проектов Бишкека.

На прошедшей встрече стороны обсудили особенности и рабочие вопросы по реализации проектов мэрии Бишкека при поддержке ЕБРР, которые способствует значительному прорыву столицы в развитии городской инфраструктуры, улучшению качества жизни и комфортного проживания в городе Бишкек.

Сотрудничество столичного муниципалитета с ЕБРР обусловлено реализацией ряда городских проектов по линии Программы государственного кредитования и грантовой поддержки ЕБРР.

Справка:

С 2011 года по настоящее время, в рамках кредитных и грантовых средств Европейского Банка Реконструкции и Развития реализуется 6 проектов:

1. "Развитие общественного транспорта города Бишкек", Фаза I, 2011-2017гг.

2. "Улучшение водоснабжения города Бишкек", Фаза I, 2011-2017гг.

3. "Продление проекта по развитию общественного транспорта города Бишкек", Фаза II, 2015-2017гг.

4. "Реабилитация водоснабжения и канализации в городе Бишкек", Фаза II, 2014-2018гг.

5. "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Бишкек", 2014-2017гг.

6. "Электронное билетирование в общественном транспорте", 2014-2018гг.

А также мэрией столичной мэрией заключено предварительное соглашение с ЕБРР о финансировании проекта по улучшению наружного освещения в городе Бишкек.