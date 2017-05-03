Подписан Закон "О государственном социальном заказе"

3 мая 2017, 15:16 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики "О государственном социальном заказе", принятый в целях совершенствования системы государственного социального заказа в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем 16 марта 2017 года.

Законом предусмотрены правовые, организационные и финансовые основы формирования, размещения и реализации государственного социального заказа.

В понятийном аппарате Закона предусмотрены определения таких понятий, как государственный социальный заказ, программа государственного социального заказа, общественно полезный проект, социальная услуга, социальный талон (ваучер) и др.

Согласно статье 5 Закона, государственный социальный заказ осуществляется в следующих сферах: защита социально незащищенных категорий граждан, в том числе семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья; поддержка молодежи; образование и просвещение; здоровье и физическое благополучие; медицинская помощь; социальное предпринимательство (предпринимательская деятельность в общественно полезных целях); сокращение уровня бедности; охрана окружающей среды, в том числе защита исчезающих растений и животных; физическая культура и любительский спорт; наука; литература; искусство; культура; туризм; права человека, в том числе ликвидация расовой, этнической, религиозной, гендерной или любой другой формы дискриминации; общественный порядок и общественное согласие; помощь мигрантам, вынужденным переселенцам и беженцам.

«Закон предусматривает три формы реализации государственного социального заказа: государственные закупки социальных услуг; государственное финансирование общественно-полезных проектов; предоставление социальных услуг нуждающимся гражданам посредством социальных талонов (ваучеров)», — отмечают в пресс-службе президента КР.

Финансирование государственного социального заказа осуществляется за счет средств республиканского и/или местного бюджетов. Уполномоченный государственный орган ежегодно направляет свои запросы для получения средств из республиканского бюджета на финансирование программы государственного социального заказа согласно бюджетному процессу, установленному законодательством КР.

В Законе предусмотрена глава 3 "Государственное финансирование общественно полезных проектов", определяющая порядок отбора кандидатов в состав грантовой комиссии от гражданского общества, порядок формирования и работы грантовой комиссии и т.д.

Глава 4 Закона регулирует вопросы предоставления социальных услуг посредством социальных талонов, квалификационные требования к поставщикам социальной услуги, порядок проведения квалификационного отбора, компенсации стоимости социальных талонов, выдачи социальных талонов, права и обязанности получателя социальных услуг, оплачиваемых посредством социальных талонов и т.д.

Статьей 62 Закона признается утратившим силу Закон "О государственном социальном заказе", вместе с тем правительству поручается в шестимесячный срок принять соответствующие нормативные правовые акты для реализации настоящего Закона.