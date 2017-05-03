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Microsoft представила ноутбук Surface Laptop и Windows 10 S

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359313_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423975-ru.html

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Microsoft представила новый ноутбук и специальную версию ОС

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3 мая 2017, 15:08       Комментарии

Microsoft представила ноутбук Surface Laptop, который позиционируется компанией как конкурент ноутбукам MacBook, которые выпускает Apple. Кроме того, компания презентовала операционную систему Windows 10 S, передает N+1.
Microsoft сравнительно недавно вышла на рынок ноутбуков - в 2015 году компания представила свой первый ноутбук Surface Book. При этом многие издания сразу обратили внимание на то, что ноутбуки Microsoft выглядят как продукт, конкурирующий с ноутбуками Apple.
Новый Surface Laptop поставляется в комплекте с операционной системой Windows 10 S. Ноутбук оснащен 13,5-дюймовым сенсорным дисплеем, процессором Core i5 или Core i7, от 4 до 16 гигабайт оперативной памяти и SSD объемом до терабайта. Время работы ноутбука от батареи может достигать 14,5 часов. По словам представителей Microsoft, ноутбук получился "быстрее, чем i7 MacBook Pro", и "работает от батареи дольше, чем любой MacBook Air на рынке". Одна из интересных особенностей ноутбука - клавиатура, покрытая алькантарой (кроме поверхности клавиш).
На сайте Microsoft доступен предзаказ на Surface Laptop, цена на ноутбук начинается от 999 долларов за версию с Core i5 и 4 гигабайтами оперативной памяти. В продажу ноутбук поступит в июне или в августе 2017 года (в зависимости от комплектации).
Также Microsoft представила Windows 10 S - это "облегченная" версия Windows 10, на которой запускаются только приложения из Windows Store. Windows 10 S позиционируется как операционная система для образования и домашнего использования, при этом, судя по всему нацелена на нишу устройств, работающих под управлением Chrome OS.

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