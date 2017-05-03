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В Оше избитым адвокатам пришлось укрываться в автозаке после заседания суда

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359312_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423974-ru.html

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3 мая 2017, 15:12       Комментарии

28 апреля в здании Ошского городского суда группа лиц избила адвоката Айсалкын Карабаеву и Мухайё Абдураупову, которые представляли интересы гражданки Наргизы Раджаповой. Об этом сообщают в коалиции против пыток Кыргызской Республики.
Стоит отметить, подзащитная обвиняется в том, что она якобы получила деньги за уже проданный участок земли, а это квалифицируется как "Мошенничество".
Адвокаты подозреваемой рассказали, что женщину подозревают еще в нескольких делах, первое из которых - это убийство. А для того чтобы подсудимая дала признательные показания, ее пытали, чтобы она признала себя любовницей убитого полковника милиции Уларова.
Защита заявляет, что их клиента били баклажкой с водой по животу, надевали пакет на голову, загоняли иголки под ногти и оказывали психологическое давление. Однако пока это дело так и не закончено, началось уже другое по статье "Мошенничество".
И как раз-таки на этом судебном процессе потерпевшие и родственники погибшего полковника организовали провокацию и оказывали давление на судей. Не дав слово адвокатам защиты и обвиняемой, судья вынесла решение удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения сроком на два месяца содержания под стражей в Джалал-Абадском СИЗО.
После этого, по сообщению адвоката Карабаевой, агрессивно настроенная толпа из числа потерпевшей стороны напала на сторону защиты и избила их. Пострадали также и конвоиры, которые вынуждены были спрятать вместе с обвиняемой Раджаповой и ее адвокатов в автозаке (автомобиль для перевозки заключенных).
В коалиции против пыток отметили, что судебный процесс проходил с нарушением норм и правил. И сейчас пострадавшие адвокаты уже написали заявление в ГКНБ и прокуратуру на следователя, который, как полагают юристы, "сливал" информацию потерпевшей стороне и, возможно, организовал это нападение.
Защитники, получившие травмы, также обратились за медицинской помощью к врачам. В заключении указывается, что женщины получили ушибы мягких тканей.
"Судебное заседание состоялось по мошенничеству, следователь настаивал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В это время адвокаты увидели, что в коридоре ходят родственники убитого Уларова. Но к этому делу они не имеют никакого отношения. Адвокат попросила председателя Ошского городского суда обеспечить им безопасность. Затем судья вынес решение о заключении под стражу, и позднее на адвокатов напали родственники убитого полковника. От толпы удалось спрятаться в зале суда. Потом им удалось выбежать на улицу и спрятаться в автозаке", - сообщили в коалиции против пыток КР.
Во вторник, 2 мая, в Совете адвокатуры и ГКНБ зарегистрировали заявление по факту избиения двух адвокатов в городе Ош Айсалкын Карабаевой и Мухайё Абдурауповой.

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