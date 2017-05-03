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В НЦО продолжается борьба за место директора. Коллектив просит спокойствия

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359314_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423973-ru.html

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3 мая 2017, 15:17       Комментарии

Коллектив Национального центра онкологии (НЦО) написал обращение в защиту заместителя генерального директора по лечебной работе Бактыгуль Султангазиевой. По их словам, некоторые сотрудники обвиняют ее в некомпетентности, невыполнении функциональных обязанностей и наличии судимости.
"Мы полагаем, что данная провокация не столько дискредитирует Бактыгуль Султангазиеву как врача, сколько серьезно подрывает имидж НЦО и медицинской службы Кыргызстана в целом", - говорится в обращении.
По мнению подписавшихся под документом, причиной обвинений является борьба за пост руководителя учреждения.
Летом 2016 года в НЦО прошли выборы главы центра.
Участвовали четыре кандидата: Бактыгуль Султангазиева, Накен Касиев, Мукаш Бейшембаев, Турусбек Абдылдаев.
Большинство голосов получила Султангазиева, она набрала 64 голоса. За Накена Касиева проголосовали 46 человек. Мукаш Бейшембаев получил 27 голосов. Турусбек Абдылдаев набрал 25 голосов, четверо проголосовали против всех.
В декабре правительство решило объединить Наццентр онкологии и центр гематологии, в связи с чем назначили нового и.о. гендиректора - Эрниса Тилекова.
В обращении говорится, что недовольные таким исходом претенденты на этот пост разжигают распри внутри коллектива.
"Эта группа лиц по предварительному сговору, защищая свои корыстные интересы, искусственно создает проблемы нынешнему руководству НЦО, которое пытается остановить их незаконные действия; занимаются разжиганием конфликтов среди коллектива, стравливая сотрудников друг с другом, собирая подписи сотрудников, непосредственно подчиненных им, оказывая на них моральное давление под угрозой увольнения. Все это направлено на дестабилизацию работы руководства НЦО и коллектива в целом", - говорится в тексте письма.
Обращение адресовано руководству Кыргызстана, омбудсмену и главе профильного ведомства. Коллектив просит обеспечить спокойную рабочую обстановку нынешнему руководству центра.

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