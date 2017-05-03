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Какие мероприятия будут проведены в Бишкеке ко Дню Победы?

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423972-ru.html

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Мэрия Бишкека представила план проведения мероприятий в честь Дня Победы

3 мая 2017, 14:45       Комментарии

В Бишкеке в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдет ряд праздничных мероприятий. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, 5 мая в 16:00 с площади Победы стартует автопробег, который будет следовать по маршруту Бишкек-Каракол.
9 мая в 9:00 на Южной магистрали начнется шествие "Бессмертного полка", которое будет двигаться по улице Байтик Баатыра от Южной магистрали до площади Победы.
В 10:00 на площади Победы пройдет митинг-реквием с возложением цветов к Вечному огню.
В 10:45 будут организованы подача солдатской каши на 2 тыс. человек и концертная программа на площадке со стороны ул. Шопокова.
С 10:00 до 16:00 горожане и автолюбители организуют автопробег, посвященный празднику. Около 50 автомобилей будут двигаться по маршруту ВДНХ-проспект Ч.Айтматова-проспект Жибек Жолу-ул. Курманжан Датки - Шабдан Баатыра - Южная магистраль - ул. Абдрахманова - Бишкекский дом-интернат для престарелых на улице Абая, где для постояльцев учреждения будет организован праздничный обед.
В 21:00 горожане и гости столицы смогут понаблюдать за фейерверком на Старой площади и перед зданием Исторического музея.
Также праздничные мероприятия будут организованы в столичных районах.
4 мая в 10:00 на Братском кладбище Первомайский акимиат организует митинг-реквием по погибшим в годы войны с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, послов России, Беларуси и Украины.
В Октябрьском районе 4 мая с 12:00 до 16:00 в парке Победы им. Д.Асанова состоится митинг-реквием и праздничный концерт.
Ленинская районная администрация 6 мая в 8:00 у памятника молодым гвардейцам на бульваре Молодой Гвардии будет проведен митинг-реквием в память о погибших в годы войны. В 10:00 на бульваре Молодой Гвардии у памятника дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова будет проведен еще один митинг-реквием.
В муниципалитете отметили, что на сегодняшний день на учете в органах социальной защиты города состоят 1 тыс. 499 ветеранов, из них: 162 участника войны, 21 несовершеннолетний узник концлагерей, 14 блокадников Ленинграда, 112 тружеников тыла (с группой инвалидности), 411 тружеников тыла (без инвалидности), 16 семей погибших в ВОВ, 212 вдов инвалидов ВОВ и 513 вдов участников ВОВ.

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