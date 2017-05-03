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Мэр Бишкека и представители ЕБРР обсудили реализацию проектов по развитию городской инфраструктуры

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423971-ru.html

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Мэр Бишкека Албек Ибраимов встретился с представителями ЕБРР

3 мая 2017, 14:55       Комментарии

В мэрии 3 мая состоялась встреча мэра Бишкека Албека Ибраимова с группой оценки Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Во время встречи были обсуждены вопросы по эффективности инвестиционной деятельности ЕБРР в улучшении инфраструктуры города Бишкек.
На встрече стороны обсудили особенности и рабочие вопросы по реализации проектов мэрии Бишкека при поддержке ЕБРР, которые способствует значительному прорыву столицы в развитии городской инфраструктуры, улучшению качества жизни и комфортного проживания в городе Бишкек.
Сотрудничество столичного муниципалитета с ЕБРР обусловлено реализацией ряда городских проектов по линии программы государственного кредитования и грантовой поддержки ЕБРР.
На встрече приняли участие, вице-мэры Геннадий Милицкий и Эркинбек Исаков, руководитель группы оценки ЕБРР Ольга Мринска и аналитик группы оценки ЕБРР Алехандра Пальма.
Для справки:
С 2011 года по настоящее время, в рамках кредитных и грантовых средств Европейского Банка Реконструкции и Развития реализуется 6 проектов:
1. "Развитие общественного транспорта города Бишкек", Фаза I, 2011-2017 годы.
2. "Улучшение водоснабжения города Бишкек", Фаза I, 2011-2017 годы.
3. "Продление проекта по развитию общественного транспорта города Бишкек", Фаза II, 2015-2017 годы.
4. "Реабилитация водоснабжения и канализации в городе Бишкек", Фаза II, 2014-2018 годы.
5. "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Бишкек", 2014-2017 годы.
6. "Электронное билетирование в общественном транспорте", 2014-2018 годы.
А также мэрией столичной мэрией заключено предварительное соглашение с ЕБРР о финансировании проекта по улучшению наружного освещения в городе Бишкек.

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