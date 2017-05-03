Президент подписал закон о государственном соцзаказе

3 мая 2017, 14:58 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон "О государственном социальном заказе", сообщает его пресс-служба.

Законом предусмотрены правовые, организационные и финансовые основы формирования, размещения и реализации государственного социального заказа.

В понятийном аппарате закона предусмотрены определения таких понятий как государственный социальный заказ, программа государственного социального заказа, общественно полезный проект, социальная услуга, социальный талон (ваучер) и др.

Согласно статье 5 закона, государственный социальный заказ осуществляется в следующих сферах:

- защита социально незащищенных категорий граждан, в том числе семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- поддержка молодежи;

- образование и просвещение;

- здоровье и физическое благополучие;

- медицинская помощь;

- социальное предпринимательство (предпринимательская деятельность в общественно полезных целях);

- сокращение уровня бедности;

- охрана окружающей среды, в том числе защита исчезающих растений и животных;

- физическая культура и любительский спорт;

- наука;

- литература;

- искусство;

- культура;

- туризм;

- права человека, в том числе ликвидация расовой, этнической, религиозной, гендерной или любой другой формы дискриминации;

- общественный порядок и общественное согласие;

- помощь мигрантам, вынужденным переселенцам и беженцам.

Закон предусматривает три формы реализации государственного социального заказа: государственные закупки социальных услуг; государственное финансирование общественно-полезных проектов; предоставление социальных услуг нуждающимся гражданам посредством социальных талонов.

Финансирование государственного социального заказа осуществляется за счет средств республиканского или местного бюджетов. Уполномоченный государственный орган ежегодно направляет свои запросы для получения средств из республиканского бюджета на финансирование программы государственного социального заказа согласно бюджетному процессу, установленному законодательством КР.

В законе предусмотрена глава 3 "Государственное финансирование общественно полезных проектов", определяющая порядок отбора кандидатов в состав грантовой комиссии от гражданского общества, порядок формирования и работы грантовой комиссии и т.д.

Глава 4 закона регулирует вопросы предоставления социальных услуг посредством социальных талонов, квалификационные требования к поставщикам социальной услуги, порядок проведения квалификационного отбора, компенсации стоимости социальных талонов, выдачи социальных талонов, права и обязанности получателя социальных услуг, оплачиваемых посредством социальных талонов и т.д.

Статьей 62 Закона признается утратившим силу закон

"О государственном социальном заказе", вместе с тем правительству поручается в 6-месячный срок принять соответствующие нормативные правовые акты для реализации настоящего закона.