Биометрические паспорта: из-за наплыва заявок ЦОН работают лишний час

3 мая 2017, 14:38 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. Со вчерашнего дня по всему Кыргызстану подано 4 556 анкет для получения новых биометрических паспортов, сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.

Новые виды документов, удостоверяющих личность, начали выдавать 1 мая. В биометрическом паспорте содержится 19 сведений о гражданине, включая данные в электронном формате, что позволяет использовать документ весь срок действия, не меняя его при изменении данных (все будет обновляться автоматически). Идентификационная карта может иметь тактильный текст, набранный шрифтом Брайля, для лиц с нарушением зрения. Граждане Кыргызстана смогут получить биометрические электронные паспорта бесплатно с 1 мая по 31 декабря.

В ГРС сообщили, что из-за большого числа желающих обменять паспорта график работы центров обслуживания населения временно продлен до 19.00.

"В первый же день приема новых анкет количество граждан, желающих заменить старый паспорт, было больше обычного по всей стране. Рекордное число граждан приняли ЦОН Бишкека - 1 498 человек", - сообщили в ведомстве.

При этом ГРС напоминает, что никого нельзя принуждать к замене паспорта.