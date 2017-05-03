Программа мероприятий на День Победы в Бишкеке

3 мая 2017, 14:34 Комментарии

В честь 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в столице пройдет ряд праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии.

5 мая в 16:00 с площади Победы стартует автопробег при поддержке муниципалитета. Автопробег будет следовать по маршруту Бишкек – Каракол.

9 мая в 9:00 на Южной магистрали начнется шествие "Бессмертного полка", организованное Бишкекским городским кенешем при участии мэрии, ветеранов ВОВ и жителей столицы. Шествие будет двигаться по улице Байтик Баатыра от Южной магистрали до площади Победы, где продолжится митингом-реквиемом.

9 мая в 10:00 на площади Победы пройдет митинг-реквием с возложением цветов к Вечному огню. В 10:45 совместно с Генштабом Вооруженных сил КР будет организована солдатская каша и концертная программа на площадке со стороны улицы Шопокова.

9 мая 10:00 до 16:00 горожане и автолюбители организуют автопробег, посвященный празднику. Около 50 автомобилей будут двигаться по маршруту ВДНХ – проспект Ч. Айтматова – проспект Жибек Жолу — ул. Алма-Атинская – Южная Магистраль – ул. Абдрахманова – Бишкекский дом-интернат для престарелых на улице Абая, где для постояльцев учреждения будет организован праздничный обед.

В 21:00 для горожан и гостей столицы на Старой площади и перед зданием исторического музея начнется праздничный фейерверк.

Также праздничные мероприятия будут организованы в столичных районах.

4 мая в 10:00 на Братском кладбище пройдет митинг-реквием по погибшим в годы войны с участием ветеранов ВОВ, послов России, Беларуси и Украины.

4 мая с 12:00 до 16:00 в парке Победы имени Асанова состоится митинг-реквием и праздничный концерт.

6 мая в 8:00 у памятника Молодогвардейцам на бульваре Молодой Гвардии пройдет митинг-реквием. В 10:00 на бульваре Молодой Гвардии у памятника Талгата Бегельдинова еще один митинг-реквием.