Доллар США: 67.7500 (+0.25) 
Евро: 73.9627 (+0.3809) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Провал Байсалова, Или как он пытается сохранить лицо при плохой игреПровал Байсалова, Или как он пытается сохранить лицо при плохой игреДрака пассажиров рейса Токио — Лос-Анджелес попала на видеоДрака пассажиров рейса Токио — Лос-Анджелес попала на видео

Программа мероприятий на День Победы в Бишкеке

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/progra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423968-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке открылась выставка "Мы помним вас!", посвященная Дню Победы

Мэрия Бишкека реализует совместно с ЕБРР 6 инфраструктурных проектов

В Бишкеке с 4 мая начнутся праздничные мероприятия в честь Дня Победы

Мэр Бишкека Албек Ибраимов встретился с представителями ЕБРР

Мэрия Бишкека представила план проведения мероприятий в честь Дня Победы

3 мая 2017, 14:34       Комментарии

В честь 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в столице пройдет ряд праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии.
5 мая в 16:00 с площади Победы стартует автопробег при поддержке муниципалитета. Автопробег будет следовать по маршруту Бишкек – Каракол.
9 мая в 9:00 на Южной магистрали начнется шествие "Бессмертного полка", организованное Бишкекским городским кенешем при участии мэрии, ветеранов ВОВ и жителей столицы. Шествие будет двигаться по улице Байтик Баатыра от Южной магистрали до площади Победы, где продолжится митингом-реквиемом.
9 мая в 10:00 на площади Победы пройдет митинг-реквием с возложением цветов к Вечному огню. В 10:45 совместно с Генштабом Вооруженных сил КР будет организована солдатская каша и концертная программа на площадке со стороны улицы Шопокова.
9 мая 10:00 до 16:00 горожане и автолюбители организуют автопробег, посвященный празднику. Около 50 автомобилей будут двигаться по маршруту ВДНХ – проспект Ч. Айтматова – проспект Жибек Жолу — ул. Алма-Атинская – Южная Магистраль – ул. Абдрахманова – Бишкекский дом-интернат для престарелых на улице Абая, где для постояльцев учреждения будет организован праздничный обед.
В 21:00 для горожан и гостей столицы на Старой площади и перед зданием исторического музея начнется праздничный фейерверк.
Также праздничные мероприятия будут организованы в столичных районах.
4 мая в 10:00 на Братском кладбище пройдет митинг-реквием по погибшим в годы войны с участием ветеранов ВОВ, послов России, Беларуси и Украины.
4 мая с 12:00 до 16:00 в парке Победы имени Асанова состоится митинг-реквием и праздничный концерт.
6 мая в 8:00 у памятника Молодогвардейцам на бульваре Молодой Гвардии пройдет митинг-реквием. В 10:00 на бульваре Молодой Гвардии у памятника Талгата Бегельдинова еще один митинг-реквием.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум