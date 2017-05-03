Швейцария профининсирует проект по укреплению парламентаризма

3 мая 2017, 14:56 Комментарии

ПРООН в Кыргызстане официально сообщила о запуске нового проекта "Сильная парламентская демократия при активном участии граждан", направленного на укрепление парламентской демократии в Кыргызстане и обеспечение ее прозрачности и подотчетности гражданам.

Проект будет реализовываться Программой развития ООН в Кыргызстане, а финансирование будет предоставлено Швейцарским Управлением по развитию и сотрудничеству, сообщает отдел по связям с общественностью ПРООН.

Общая сумма проекта на 10 лет составляет 9,8 миллиона швейцарских франков.

«Проект является долгосрочным, разрабатывался в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами и отвечает нуждам национальных партнеров. На сегодняшний день Кыргызстан является единственной парламентской демократией в регионе, и, разумеется, данное стремление страны должно поддерживаться. В этом и заключается основная суть запускаемого проекта», — отмечает Александр Аванесов, постоянный представитель ПРООН в КР.

Сообщается, что деятельность проекта будет проходить в рамках реализации Стратегии развития Жогорку Кенеша КР до 2021 года. Согласно документу, парламент берет на себя ведущую роль в формировании стратегического видения будущего страны от имени граждан через определение путей развития страны и генерирование новых идей и концепций.

1 мая началась реализация первой четырехлетней фазы проекта с бюджетом 3,8 миллиона швейцарских франков.

«В первой фазе проекта будем тесно взаимодействовать и оказывать экспертную поддержку деятельности трех комитетов ЖК КР, а именно комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту, комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, а также комитета по финансам и бюджету», — сказал Лючио В. Сарандреа, главный технический советник ПРООН по верховенству права.

Кроме этого, ожидается активная работа над повышением потенциала Общественных советов при государственных органах, а также предполагается запуск специального Фонда поддержки гражданских инициатив по укреплению взаимодействия с парламентом.