Спецслужбы Кыргызстана расследуют избиение двух адвокатов в городе Ош

3 мая 2017, 14:41 Комментарии

Во вторник, 2 мая 2017 года в Совете адвокатуры и ГКНБ зарегистрировали заявление по факту избиения двух адвокатов в городе Ош: Айсалкын Карабаевой и Мухайё Абдурауповой. Об этом сообщает Коалиция против пыток в Кыргызстане.

По данным организации, инцидент произошел 28 апреля в здании Ошского городского суда. Группа лиц избила адвокатов Карабаеву и Абдураупову, защищавших в суде гражданку Наргизу Раджапову. Последнюю обвиняют в том, что она якобы получила от гражданина Айбека Абдуллаева деньги за уже проданный участок земли, что подпадает под статью "Мошенничество".

По данным адвоката Абдурауповой, Наргизу пытали, требуя признаться в том, что она якобы была любовницей убитого полковника милиции.

"Ее били баклашкой с водой по животу, надевали пакет на голову до потери сознания, загоняли иголки под ногти, оказывали психологическое давление. В убийстве полковника милиции обвиняются брат и муж Раджаповой", — рассказала Мухайе Абдураупова.

В Коалиции против пыток в Кыргызстане полагают, что судебный процесс по определению меры пресечения в отношении Наргизы Раджаповой, назначенный на 28 апреля, прошел с грубейшими нарушениями.

"Потерпевшие и родственники погибшего полковника милиции организовали провокации, оказывали давление на судей и защиту. Не дав слово адвокатам защиты и обвиняемой, судья вынесла решение удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения — два месяца содержания под стражей в Джалал-Абадском СИЗО. После этого, по сообщению адвоката Карабаевой, агрессивно настроенная толпа из числа потерпевшей стороны напала на адвокатов и избила их. Избиты также и конвоиры, которые вместе с обвиняемой Раджаповой вынуждены были спрятать адвокатов в автозаке. Когда автомобиль выезжал, толпа выкрикивала угрозы в адрес адвокатов", — отмечают представители Коалиции.

Сообщается, что пострадавшие адвокаты уже написали заявление в ГКНБ и прокуратуру на следователя, который, как полагают адвокаты, "сливал" информацию потерпевшей стороне и, возможно, организовал это нападение. Они также обратились за медицинской помощью к врачам.