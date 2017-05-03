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Спецслужбы Кыргызстана расследуют избиение двух адвокатов в городе Ош

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/spetss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423966-ru.html

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3 мая 2017, 14:41       Комментарии

Во вторник, 2 мая 2017 года в Совете адвокатуры и ГКНБ зарегистрировали заявление по факту избиения двух адвокатов в городе Ош: Айсалкын Карабаевой и Мухайё Абдурауповой. Об этом сообщает Коалиция против пыток в Кыргызстане.
По данным организации, инцидент произошел 28 апреля в здании Ошского городского суда. Группа лиц избила адвокатов Карабаеву  и Абдураупову, защищавших в суде гражданку Наргизу Раджапову. Последнюю обвиняют в том, что она якобы получила от гражданина Айбека Абдуллаева деньги за уже проданный участок земли, что подпадает под статью "Мошенничество".
По данным адвоката Абдурауповой, Наргизу пытали, требуя признаться в том, что она якобы была любовницей убитого полковника милиции.
"Ее били баклашкой с водой по животу, надевали пакет на голову до потери сознания, загоняли иголки под ногти, оказывали психологическое давление. В убийстве полковника милиции обвиняются брат и муж Раджаповой", — рассказала Мухайе Абдураупова.
В Коалиции против пыток в Кыргызстане полагают, что судебный процесс по определению меры пресечения в отношении Наргизы Раджаповой, назначенный на 28 апреля, прошел с грубейшими нарушениями.
"Потерпевшие и родственники погибшего полковника милиции организовали провокации, оказывали давление на судей и защиту. Не дав слово адвокатам защиты и обвиняемой, судья вынесла решение удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения — два месяца содержания под стражей в Джалал-Абадском СИЗО. После этого, по сообщению адвоката Карабаевой, агрессивно настроенная толпа из числа потерпевшей стороны напала на адвокатов и избила их. Избиты также и конвоиры, которые вместе с обвиняемой Раджаповой вынуждены были спрятать адвокатов в автозаке. Когда автомобиль выезжал, толпа выкрикивала угрозы в адрес адвокатов",  — отмечают представители Коалиции.
Сообщается, что пострадавшие адвокаты уже написали заявление в ГКНБ и прокуратуру на следователя, который, как полагают адвокаты, "сливал" информацию потерпевшей стороне и, возможно, организовал это нападение. Они также обратились за медицинской помощью к врачам.

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