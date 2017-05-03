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Роулинг извинилась перед фанатами "Гарри Поттера" за смерть Северуса Снейпа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359301_ro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423964-ru.html

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3 мая 2017, 14:41       Комментарии

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг извинилась в "Твиттере" за гибель персонажа поттерианы - преподавателя зельеварения Северуса Снейпа, сообщает издание Мел.
Ежегодно 2 мая фанаты "Гарри Поттера" отмечают годовщину Битвы за Хогвартс. В этот день Роулинг просит прощения за смерть героев книги.
OK, here it is. Please don't start flame wars over it, but this year I'd like to apologise for killing (whispers)... Snape. *runs for cover*
- J.K. Rowling (@jk_rowling) 2 мая 2017 г.
Не все подписчики обрадовались тому, что Роулинг решила попросить прощения за смерть именно этого персонажа. Некоторые заявили, что Снейп применял физическое насилие, травил учеников Хогвартса и был Пожирателем Смерти, поэтому извиняться не стоит.
В прошлом году Роулинг извинилась за то, что "убила" члена Ордена Феникса, оборотня Римуса Люпина. Болезнь Люпина была метафорой таких стигматизированных болезней, как ВИЧ и СПИД, рассказала писательница.
В марте Роулинг предложила своим подписчикам в "Твиттере" отгадать название её нового романа по двум буквам из одиннадцати. Подписчик отгадал название её новой книги о детективе Корморане Страйке всего через час после твита писательницы. Книга будет называться Lethal White, то есть "Смертельный белый".

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