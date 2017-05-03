3 мая 2017, 14:17 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В Кыргызстане произошло повторное землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС КР.

3 мая в 11:36 в сейсмологической станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 4.5 баллов по 12 балльной шкале MSK-64.

Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана, в 25 км к западу от села Кара-Тейит, 28 км к западу от села Карамык, 85 км к юго-востоку от г.Баткен, в 163 км к юго-западу от г.Ош.

В населённых пунктах КР интенсивность землетрясения составляла в селах Кара-Тейит, Карамык - 4 балла, в селах Тунук-Суу, Кан, Сары-Талаа, Коргон, Шибээ, Чак, Жар-Башы, Кулчу, Дароот-Коргон, Жаш-Тилек, Кара-Шыбак - 3 балла.