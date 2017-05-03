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Драка пассажиров рейса Токио — Лос-Анджелес попала на видео

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/draka-pas...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423962-ru.html

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3 мая 2017, 14:26       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Во время выполнения рейса NH6 авиакомпании All Nippon Airways (ANA) из Токио в Лос-Анджелес подрались два пассажира. Видео инцидента опубликовано на канале current events 24/7 в YouTube
Как уточняет CNN, автором видео стал попутчик мужчин Кори Ауэр (Corey Hour). По его словам, в какой-то момент пассажир в красной рубашке подошел к сидящему позади него мужчине, начал оскорблять его и бить, завязалась драка.
Ауэр уточняет, что второй мужчина не давал обидчику никаких поводов для нападения. По словам очевидца, сотрудники ANA делали все возможное, однако разнять пассажиров не смогли. После этого Ауэр выключил телефон и вмешался в драку, ему удалось утихомирить буйного попутчика.
Отмечается, что мужчина покинул самолет в сопровождении персонала авиакомпании.
Во вторник, 2 мая, сообщалось, что сотрудники ANA во время девятичасового перелета подали пассажиру с аллергией на глютен лишь банан с солью вместо полноценного специального питания.
Источник Lenta.ru

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