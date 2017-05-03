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Известному мультфильму "Керемет коч" исполняется 10 лет

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/izvestnom...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423961-ru.html

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3 мая 2017, 14:41       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В этом году широко известному мультфильму "Керемет коч" (Волшебное путешествие) исполняется 10 лет. Об этом сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в КР.
Мультфильм "Керемет коч" был инициирован Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в 2006 году, а с 2007 года транслировался на национальном канале КТРК и региональных каналах, чтобы стимулировать раннее развитие детей через образовательно-познавательный материал на кыргызском языке.
"На протяжении 10 лет с участием многих партнеров было создано более 500 серий мультфильма "Керемет коч" для раннего развития детей. Мы рады, что теперь дети могут смотреть свой любимый мультфильм во время бесплатных показов в торговом центре "Бета Сторес 2". Мы надеемся начать подобное сотрудничество с кинотеатрами в других городах страны для того, чтобы родители проводили больше времени со своими детьми", - подчеркнула глава ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юкиэ Мокуо.
Для того, чтобы продолжить работу по информированию детей и родителей о важности раннего развития и отметить юбилейную дату создания мультфильма, ЮНИСЕФ совместно с торговым центром Бета Сторес-2 организовывает с 6 мая 2017 года регулярный бесплатный показ серий мультфильма "Керемет коч" в современном кинтеатре Бета Макс с апреля по декабрь 2017 года, каждую субботу в 11:00 в кинозале №2.
В 2017 году планируется создание 10 новых серий мультфильма "Керемет коч", посвященных темам раннего развития, безопасности на дорогах, основам финансовой грамотности для детей, информирования о детской горячей линии "111", важности правильного питания.
Согласно исследованию университета Квинс (Queen’s University, Belfast), 98 процентов детей в возрасте от 3 до 6 лет, смотревшие мультфильм, любили его главных героев, а также перенимали поведение, которое им транслировали герои. Оценка показала, что мультфильм помог детям приобрести простые навыки, скорректировать поведение, научиться распознавать буквы, малыши лучше стали говорить и хорошо подготовились к школе. Мультфильм так же был адаптирован на турецкий язык и показан на канале TRT AVAZ.

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