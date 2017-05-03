Как Бишкек будет праздновать 9 Мая — план мэрии

3 мая 2017, 14:23 Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. В День Победы в Бишкеке запланированы автопробег, митинг-реквием, шествие "Бессмертного полка" и вечерний салют, сообщили в пресс-службе мэрии.

По случаю празднования 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 4 мая в 10.00 Первомайский акимиат организует на Братском кладбище митинг-реквием с приглашением ветеранов, послов России, Беларуси и Украины. С 12.00 до 16.00 в парке Победы имени Д. Асанова пройдут митинг-реквием и праздничный концерт.

6 мая в 8.00 у памятника Молодогвардейцам на проспекте Молодой Гвардии будет проведен митинг-реквием в память о погибших в годы ВОВ. В 10.00 у памятника Талгату Бегельдинову проведут еще один митинг-реквием.

5 мая в 16.00 на площади Победы стартует автопробег по маршруту Бишкек - Каракол.

9 мая в 9.00 на Южной магистрали начнется шествие "Бессмертного полка". Он будет двигаться по улице Байтик Баатыра до площади Победы, где продолжится митингом-реквиемом. Последний начнется в 10.00 с церемонии возложения цветов к Вечному огню. В 10.45 гостей будут угощать солдатской кашей, а на площадке со стороны улицы Шопокова стартует концертная программа.

С 10.00 до 16.00 горожане и автолюбители организуют автопробег. Около 50 автомобилей будут двигаться по маршруту: СЭЗ "Бишкек" - проспект Чингиза Айтматова - проспект Жибек Жолу - улица Курманджан Датки - Шабдан Баатыра - Южная магистраль - улица Абдрахманова - Бишкекский дом-интернат для престарелых на улице Абая.

В 21.00 горожане и гости столицы смогут понаблюдать за фейерверком на Старой площади и перед зданием Государственного исторического музея.

Сегодня в органах социальной защиты Бишкека на учете состоят 1 499 ветеранов: 162 участника войны, 21 узник концлагерей, 14 блокадников Ленинграда, 112 тружеников тыла с группой инвалидности, 411 тружеников тыла без инвалидности, 16 семей погибших в ВОВ, 212 вдов инвалидов и 513 вдов участников ВОВ.