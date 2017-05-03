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Новости Кыргызстана

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В Кыргызстане зафиксировано второе за сутки землетрясение

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423959-ru.html

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Как таджикское землетрясение отразилось на Баткене — комментарии губернатора

3 мая 2017, 14:18       Комментарии

3 мая в 11:36 сейсмологической станцией Института сейсмологии НАН КР зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 4,5 баллов, сообщает пресс-слцжба МЧС.
Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана, в 25 км к западу от села Кара-Тейит, 28 км к западу от села Карамык, 85 км к юго-востоку от Баткена, в 163 км к юго-западу от Оша.
"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составляла в селах Кара-Тейит, Карамык 4 балла, в селах Тунук-Суу, Кан, Сары-Талаа, Коргон, Шибээ, Чак, Жар-Башы, Кулчу, Дароот-Коргон, Жаш-Тилек, Кара-Шыбак 3 балла", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в 10:47 близ кыргызско-таджикской границы зафиксировано землетрясение. Бишкекчане также почувствовали толчки.

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