В Кыргызстане зафиксировано второе за сутки землетрясение

3 мая 2017, 14:18 Комментарии

3 мая в 11:36 сейсмологической станцией Института сейсмологии НАН КР зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 4,5 баллов, сообщает пресс-слцжба МЧС.

Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана, в 25 км к западу от села Кара-Тейит, 28 км к западу от села Карамык, 85 км к юго-востоку от Баткена, в 163 км к юго-западу от Оша.

"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составляла в селах Кара-Тейит, Карамык 4 балла, в селах Тунук-Суу, Кан, Сары-Талаа, Коргон, Шибээ, Чак, Жар-Башы, Кулчу, Дароот-Коргон, Жаш-Тилек, Кара-Шыбак 3 балла", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в 10:47 близ кыргызско-таджикской границы зафиксировано землетрясение. Бишкекчане также почувствовали толчки.