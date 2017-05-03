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На заседании парламента депутат сфотографировал спящего замминистра

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359309_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423958-ru.html

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3 мая 2017, 13:52       Комментарии

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жыргалбек Турускулов сфотографировал спящего заместителя министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбека Керималиева.
Сегодня, 3 мая, на заседании парламента депутат выступил с возмущением о том, что замминистра спит во время заседания.
"Сейчас рассматривается очень важное постановление, Олег Михайлович, обратите внимание, даже в интернете выставлено, как он спит во время заседания. Я не пойму, он что, приходит сюда, чтобы спать? Я даже сфотографировал его", - негодовал депутат, обращаясь к вице-премьер-министру Олегу Панкратову.
Отметим, в настоящее время парламент рассматривает проект постановления Жогорку Кенеша по обращению депутата Экмата Байбакпаева о реформировании системы ветеринарного контроля и выполнении обязательств по присоединению к ЕАЭС.
Напомним, ранее уже в сеть выходило видео, где похожий на замминистра Керималиева человек спит на заседании парламента.

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