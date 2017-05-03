Депутат и Кулматов устроили словесную перепалку из-за кредита Бабанова

3 мая 2017, 14:04 Комментарии

Сегодня, 3 мая, на заседании Жогорку Кенеша произошла словесная перепалка между депутатом Эльвирой Сурабалдиевой и главой Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Кубанычбеком Кулматовым.

Сначала депутат выступила с критикой в адрес фонда и напомнила птицефабрику, которая, взяв кредит, обанкротилась. Она отметила, что вместо помощи предприятие перешло на баланс РКФР.

Кулматов ответил, что действия фонда именно в этом случае были абсолютно верными, так как когда пришло время платить основную сумму долга с процентами, предприниматель поставил условие им, что будет платить только в том случае, если он получит еще один кредит от РКФР.

Депутат не унималась и добавила, что фонд - не его "частная компания", а межгосударственное финансовое учреждение, созданное специально для помощи кыргызскому бизнесу. И проблемы у предпринимателя возникли только потому, что он - просто бизнесмен. Проблемы не возникают у тех, кто аффилирован с крупными политиками. А когда бизнесмен без связей получает кредиты у фонда, это чревато тем, что он останется без бизнеса.

Она попросила Кулматова впредь быть внимательнее, когда РКФР будет выдавать кредиты известным лицам страны и подумать о деловой репутации фонда.

В свою очередь Кулматов настоял на ответе и отметил, что никаких нарушений при выдаче кредитов не было. Тем более ни один политик или политическая партия не получила кредит. "И не надо говорить, что мы там кого-то финансировали", - выразил он свое возмущение.

На что депутат ответила, что она сама решает, что ей надо говорить, а что нет.

В спор вмешался спикер Чыныбай Турсунбеков, который заметил, что Кулматов должен только отвечать на вопросы, а не спорить с депутатами.

Отметим, сегодня парламент рассматривал вопрос внесения изменений в некоторые законодательные акты, в частности Земельный кодекс, законы "Об управлении землями сельскохозяйственного назначения", "О залоге". Суть изменений - разрешить Российско-Кыргызскому фонду развития брать землю под залог.