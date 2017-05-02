3 мая 2017, 13:53 Комментарии

Газета.ру. "Реал" разгромил "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов

После разгромной победы "Реала" над "Атлетико" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов автор трех голов Криштиану Роналду просит болельщиков не освистывать его, а главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан объясняет успех своей команды философией игры. В то же время наставник "матрасников" Диего Симеоне и полузащитник команды Коке уверяют, что еще ничего не решено, и "Атлетико" способен победить "сливочных" в ответном матче со счетом 4:0.

Мадридское дерби "Реала" и "Атлетико" уже несколько лет является одним из самых напряженных противостояний мирового футбола — с тех пор, как в финале Кубка Испании 2013 года "матрасники", считающиеся вечным аутсайдером этой пары, одержали волевую победу над "сливочными" и оставили своего принципиального соперника без трофеев.

С той встречи "королевский клуб" изрядно настрадался от "Атлетико" в Примере, однажды даже потерпев унизительное поражение со счетом 0:4, уступил "индейцам" в двухматчевом противостоянии Суперкубка Испании и был выбит ими из Кубка страны.

Манера "Атлетико" терпеливо играть в обороне и реализовывать два из трех своих моментов, возникающих после контратак, стала настоящим антидотом против "Реала", который всегда несколько беспечно относился к своей защите.

Однако по какой-то причине вся эта магия имени Диего Симеоне ни в коей мере не распространилась на Лигу чемпионов. С того поворотного 2013 года "Реал" дважды обыгрывал "матрасников" в финале турнира и один раз – на стадии 1/4. И в первом матче полуфинала этого сезона "Реал" снова показал, что в самом престижном турнире Европы он чувствует себя как дома, вне зависимости от своих локальных неудач: он разгромил "Атлетико" со счетом 3:0.

Главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан объяснил этот успех удачно подобранным игровым стилем своей команды.

"Сила "Реала" — в его игровой идее. Мы располагаем очень сильными футболистами и, проявив терпение, мы способны доставить головную боль любому сопернику.

В первые полчаса наша команда продемонстрировала замечательный футбол — в высоком ритме, с хорошей интенсивностью и техническим мастерством. Затем мы немного просели на 5-10 минут, однако во втором тайме снова начали действовать очень эффективно", — приводит слова Зидана As.

"Реал" действительно в первые полчаса буквально сминал своего соперника, упрямо не замечая попыток массированного прессинга и то и дело забегающих за спину Антуана Гризманна, Кевина Гамейро и Янника Феррейра-Карраско.

Все сильные качества "Атлетико" никуда не делись, но словно в один миг потускнели, когда "Реал" показал, что не собирается играть по этим правилам. "Матрасники" отдали контроль над мячом и ожидали ошибок — "сливочные" забрали мяч, но ошибок не совершали.

Гости сделали ставку на надежность своей обороны, уповая на то, что тотальное владение снарядом ни к чему не приведет и "Реал" будет бесполезно раскатывать мяч на подступах к штрафной Яна Облака, собирая все больше сил на чужой половине поля и оставляя свободные зоны для контратак. Вместо этого подопечные Зидана раз за разом проникали в штрафную "Атлетико", и, если Карим Бензема в начале матча не попал в пустой створ ворот, то

Криштиану Роналду на 10-й минуте "матрасников" уже не простил и открыл счет ударом головой из пределов вратарской. Этот гол стал для португальца 50-м в матчах плей-офф Лиги чемпионов Больше на столь сложной стадии турнира никто забивал.

После гола "Реал", вопреки своей обычной манере игры, не стал сильно сбавлять обороты и действовать с чрезмерной осторожностью, что позволило бы сопернику активизироваться, а продолжил медленно, но верно давить на ворота соперника.

Но гордый Симеоне не захотел уходить в глухую оборону, чтобы удержать счет 0:1 с надеждой отыграться на своем поле, и выпустил на замену трех атакующих игроков, дав команде ясное указание идти вперед. В итоге свободные зоны появились уже для контратак "Реала", который этим не преминул воспользоваться и отправил еще два мяча в сетку ворот "матрасников".

Оба гола записал на свой счет Роналду, оформивший хет-трик в этом матче и ставший лучшим бомбардиром в истории полуфиналов Лиги чемпионов.

На счету 32-летнего нападающего уже 13 голов на стадии 1/2 ЛЧ: у предыдущего рекордсмена по этому показателю, легенды "Реала" Альфредо Ди Стефано, — 11 голов.

После матча Роналду скромно приписал всю заслугу этого хет-трика своим одноклубникам:

"Нужно поздравить нашу команду: она была великолепна.

Да, мячи выпало забить мне, но мы играли хорошо с первой минуты до последней, а голы в такой ситуации приходят сами собой. Я очень счастлив, что забил мой 400-й гол в составе "Реала".

Словно в подтверждение своих слов португалец выложил в инстаграме фотографию с командным празднованием одного из голов и подписал ее "Вместе".

Обратился Роналду и к фанатам клуба, которые в случае неудачной игры время от времени освистывают его на "Сантьяго Бернабеу".

"Я лишь хочу, чтобы меня не освистывали. Я всегда буду стараться отдавать все силы ради наших болельщиков".

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл, в данный момент восстанавливающийся от очередной травмы, поддержал своего одноклубника, написав в твиттере: "Прекрасное выступление во всех смыслах! И снова отличился он — Криштиану Роналду".

Капитан "королевского клуба" Серхио Рамос обратился к болельщикам, призывая к единению: "Ради вас и вместе с вами. Нас ждет ответный матч".

По ту сторону баррикады, разумеется, настроение было не таким радужным. Наставник "Атлетико" Диего Симеоне пытался поднять дух своей команды, утверждая, что игра в полной мере не удалась ни одному из соперников и что в ответной встрече возможно чудо.

"Первый тайм не получился ни у нас, ни у "Реала" — обе команды угрожали друг другу, но ошибались в передачах. Несмотря на это, они забили, а с нашей стороны был шанс у Гамейро, но Навас спас их.

Во втором тайме мы больше держали мяч, но это ничего нам не принесло, а "Реал" воспользовался возникшим пространством. Футбол — это замечательная игра, и еще что угодно может случиться.

Все еще думаю, что у нас есть шанс пройти дальше. Наше имя — "Атлетико Мадрид", и нет ничего невозможного",

— приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.

Такого же мнения придерживается один из лидеров "индейцев" полузащитник Коке,

"Мы хотим выйти в финал и не прекращаем верить в это. Это заслуженная победа, поздравляем "Реал". Ответный матч получится классным.

Хуже проиграть в полуфинале, чем в финале, но мы продолжим сражаться. Это футбол, а мы ведь уже обыгрывали на своем поле "Реал" с Роналду в составе со счетом 4:0".

Правда на стороне Коке: "Атлетико" громил "королевский клуб" с нужным ему сейчас счетом не так давно — в сезоне 2014/2015, но стоит признать, что в тот момент "сливочные" были на спаде и в итоге остались без единого трофея, а Карло Анчелотти был отправлен в отставку. К тому же происходило это в рамках Примеры, а вот в Лиге чемпионов "Реал" ни разу не уступал своим соперникам по дерби.

Однако в любом случае верно то, что 10 мая, в ответной встрече полуфинала, подопечные Симеоне выжмут из себя все силы, откажутся от привычной игры на контратаках и помчатся вперед за быстрым голом. И, кто знает, если все сложится для "Атлетико" удачно, может, мы станем свидетелями чудесного спасения, равного по своему героизму камбэку "Барселоны" в противостоянии с "ПСЖ".