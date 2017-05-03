Ответственность за взрыв в Кабуле взяла на себя группировка ИГ

3 мая 2017, 14:06 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение на конвой миссии НАТО в столице Афганистана, передает агентство Рейтер.

Ранее СМИ сообщили, что мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО "Решительная поддержка". МВД Афганистана подтвердило гибель по меньшей мере восьми мирных жителей, сообщалось также о 25 пострадавших. По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" подтвердила информацию о том, что ее бронированный конвой подвергся атаке террориста-смертника в Кабуле, а также сообщила о ранении троих военнослужащих альянса.

С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена не боевой.

Источник РИА Новости