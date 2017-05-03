Доллар США: 67.7500 (+0.25) 
Евро: 73.9627 (+0.3809) 
Золото: 40.37 $/гр (-0.32) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане произошло повторное землетрясениеВ Кыргызстане произошло повторное землетрясениеДепутат и Кулматов устроили словесную перепалку из-за кредита БабановаДепутат и Кулматов устроили словесную перепалку из-за кредита Бабанова

Ответственность за взрыв в Кабуле взяла на себя группировка ИГ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/otvetstve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423955-ru.html

Похожие новости

Взрыв в Кабуле: не менее 8 погибших, более 25 раненых

В 2015 году 126 человек были привлечены к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с охраной биоразнообразия

Внесены изменения в Кодекс КР об административной ответственности

В 2015 году двух человек привлекли к уголовной ответственности за нарушение законодательства по охране водных ресурсов

Лидер "РАЖ": На дороги направленно $2,5 млрд, но они в ужасном состоянии, кто привлечен к ответственности?

3 мая 2017, 14:06       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение на конвой миссии НАТО в столице Афганистана, передает агентство Рейтер.
Ранее СМИ сообщили, что мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО "Решительная поддержка". МВД Афганистана подтвердило гибель по меньшей мере восьми мирных жителей, сообщалось также о 25 пострадавших. По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.
Миссия НАТО "Решительная поддержка" подтвердила информацию о том, что ее бронированный конвой подвергся атаке террориста-смертника в Кабуле, а также сообщила о ранении троих военнослужащих альянса.
С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена не боевой.
Источник РИА Новости

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум