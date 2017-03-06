Бишкекские паспортные столы продлили график работы

3 мая 2017, 13:38 Комментарии

С 2 мая во всех центрах обслуживания населения (ЦОН) и отделениях паспортно-визовых регистрационных работ принимаются новые электронные анкеты для замены действующих ID-карт на новые электронные биометрические идентификационные карты образца 2017 года, сообщает пресс-служба ГРС.

В первый же день приема новых анкет количество желающих граждан заменить старый на новый паспорт было больше обычного по всей стране. Рекордное количество граждан приняли ЦОНы Бишкека – 1 тыс. 498 граждан.

"В целом по всей республике с 2 мая принято 4 тыс. 556 анкет для получения новых идентификационных карт. Ни один гражданин не может быть принужден к замене паспорта. Если вам будут известны факты принуждения просим сообщить в Call-центр 119 или же по телефону доверия (0312) 62-41-40", – попросили в пресс-службе.