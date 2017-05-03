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Жээнбеков инспектирует зоны повышенного риска от стихийных бедствий

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359308_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423952-ru.html

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С.Жээнбеков проинспектировал работу госорганов по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий в Джалал-Абадской области

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Сооронбай Жээнбеков посетил с.Кок Алма, где накануне сошел оползень

Сооронбай Жээнбеков посетил село Кок Алма, где накануне сошел оползень

Премьер С.Жээнбеков проведет в Оше совещание по вопросу обеспечения защиты населения от ЧС

3 мая 2017, 13:43       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков проинспектировал работу государственных органов по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий в Джалал-Абадской области.
Продолжается рабочая поездка премьер-министра Сооронбая Жээнбекова по ознакомлению с работой по профилактике чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий в регионах, в частности в Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.
Сегодня, 3 мая, глава кабмина ознакомился с состоянием дамбы на реке Кара-Ункур в сельском округе Сакалды Ноокенского района.
Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов сообщил, что в марте и апреле в связи с увеличением объема воды на реке Кара-Ункур произошел частичный смыв дамбы и появилась угроза затопления земель сельскохозяйственного назначения.
На сегодняшний день активно продолжаются берегоукрепительные работы, для чего имеются все необходимые средства и техника. Боронов подчеркнул, что благодаря совместным усилиям с местными органами власти была ликвидирована угроза затопления домов и орошаемых земель.
Премьер-министр, ознакомившись с ситуацией, поручил ускорить реконструкцию берегозащитного сооружения и усилить мониторинг за возможными чрезвычайными происшествиями.
Далее глава правительства посетил село Кара-Жыгач города Майлы-Суу, где ознакомился с ходом работы по ликвидации последствий сошедшего оползня.
Министр ЧС проинформировал, что общий объем стихийного бедствия, произошедшего 28 апреля, составил порядка 7 млн м3. Оползень также повредил русло реки Майлы-Суу, вследствие чего произошло подтопление близлежащих жилых домов и автодороги Майлы-Суу – Сары-Бээ.
Жээнбеков поручил Министерству транспорта и дорог в недельный срок составить смету расходов на реконструкцию данного участка автодороги.
Мэрии города Майлы-Суу поручено провести работы по бесперебойному обеспечению питьевой водой местных жителей и совместно с полпредом правительства в регионе усилить работы по повышению информированности и осведомленности населения о возможных чрезвычайных происшествиях.
Также им поручено рассмотреть вопрос с трансформацией земель для переселения местных жителей, проживающих в опасных зонах и составить соответствующий список людей.
На встрече с местными жителями премьер-министр заверил их в том, что государственными органами будут и впредь приниматься все необходимые меры по предупреждению и оперативной ликвидации последствий стихийных бедствий.
Глава правительства также передал слова поддержки от имени президента Алмазбека Атамбаева и отметил, что глава государства лично контролирует ситуацию вокруг всех чрезвычайных происшествий в стране.
Напомним, что Жээнбеков на местах произошедших стихийных бедствий находится с 29 апреля. В тот день он посетил село Аюу Узгенского района Ошской области, где в результате сошедшего оползня погибли 24 человека.
1 мая премьер-министр посетил село Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области, где накануне также сошел оползень, 2 мая ознакомился с последствиями стихийных бедствий, встретился с местными жителями и проинспектировал готовность к чрезвычайным происшествиям в Сузакском и Базар-Коргонском районах Джалал-Абадской области. Сегодня, 3 мая, во второй половине дня в г. Оше проведет селекторное совещание по вопросу обеспечения защиты населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций.

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