Судью Бишкекского горсуда обвиняют в незаконном изменении своего решения после оглашения приговора

3 мая 2017, 13:16 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Судья Бишкекского городского суда Сания Бранчаева незаконно изменила свое решение после оглашения приговора во время заседания. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщила директор Кризисного центра "Сезим" Бюбюсара Рыскулова.

По ее словам, 24 декабря 2015 году в Бишкеке совершила суицид 27-летняя Нурзат Калысбек кызы. Она повесилась при помощи обыкновенного платка.

"Это было одной из версий следствия. По словам мужа Нурзат – Нурдина Убукеева, она часто пыталась покончить с собой. В тот день она порезала себе ладони, а он ее оставил в таком состоянии и ушел на 4 часа. Это было примерно в 16:00. После он вернулся в 20:00 и нашел ее повешенной на платке, на котором по заключению экспертов не было вообще никаких следов. То есть платок был чистым, хотя в результате повешения должны остаться потожировые и другие следы. Почему то судья Бранчаева вообще не приняла это во внимание. Так вот, после того, как Н.Убукеев нашел свою жену повешенной, то еще час не вызывал скорую и милицию, а позвонил своему брату. И только после того, как приехал брат, вызвали милицию и скорую. После, Октябрьский районный суд признал Нурдина виновным в доведении жены до самоубийства и назначил срок наказания 4 года в колонии усиленного режима. Однако он попал под амнистию, хотя по такой статье амнистии не должно применяться. Далее мы обжаловали решение в Бишкекском горсуде, где судья Сания Бранчаева зачитала приговор, что отменяет применение амнистии и оставляет в силе решение первой инстанции. А через 10 дней, 27 апреля 2017 года, мы получили письменно решение, где оно было облегчено. То есть зятя перевели в колонию поселения. Мы полагаем, что у судьи Бранчаевой были свои интересы", - рассказала она.

В свою очередь, отец Нурзат – Калысбек Абдыракманов рассказал о том, что ее зять не раз жестоко поступал с его дочерью.

"Во-первых, он не разрешал ей работать, она была медиком и до свадьбы открыла аптеку, но так ни один день и не поработала там. Один раз, после сильного избиения мы ее забрали, но когда ушли на той, он, оказывается, приехал и обманом вернул ее. Ссоры у молодоженов, которые прожили вместе полтора года, возникали из-за того, что Нурдин был верующим и требовал от нее жизни по закону арабов. Он ругал ее за то, что она не использовала до конца мыло, не выпила прокисшее молоко, не доела остатки хлеба, требовал ее ходить позади него и т.д. В тот день 24 декабря, в день смерти, они ехали в машине, и она захотела пить. Дочка вышла из машины, купила воду и сделала только один глоток, так как вода оказалась холодной, на дворе была зима. За это он начала ее ругать, сказав, зачем она купила воду и потратила деньги, если не собирается ее допивать и высадил на улице. Она мне тогда позвонила и сама все это рассказала. Я сказал ей, чтобы она ехала к нам домой. Но она не послушалась и поехала в дом супруга и собрала все вещи. Видимо, она хотела уйти сразу с вещами. Но, после этого ее нашли мертвой", - рассказал он.

По словам сестры погибшей девушки – Айзады Калысбековой, только после свадьбы, примерно, через полгода они узнали, что зять был старше Нурзат и был дважды разведенным.

"После трагической гибели сестры, нам удалось связаться со второй женой Нурдина, которая живет в Казахстане. Она рассказала, что как-то по дороге с Иссык-Куля из-за ссоры муж высадил ее из машины посреди ночи, когда та была на пятом месяце беременности. После этого, вторая жена с ним развелась. Моя сестра просто не успела", - добавила она.

Родственники погибшей Нурзат намерены обжаловать решение второй инстанции в Верховном суде. И обратиться в прокуратуру для дачи юридической оценки судье С.Бранчаевой.